Brasil perde uma Bolívia em áreas naturais em 40 anos, aponta MapBiomas

O Brasil perdeu em média 2,9 milhões de hectares de áreas naturais por ano, entre 1985 e 2024, totalizando uma redução de 111,7 milhões de hectares. Essa área, que corresponde a 13% do território nacional, é maior que a Bolívia, país com cerca de 109,9 milhões de hectares. Os dados são da nova coleção do MapBiomas, que marca os 10 anos de atividades do projeto.

O que aconteceu

Mudanças de cobertura. Entre 1985 e 2024, a formação florestal foi o tipo de cobertura nativa que mais perdeu área: uma redução de 62,8 milhões de hectares (-15%), extensão ligeiramente maior que o território da Ucrânia. Em segundo lugar vem a formação savânica (Cerrado), que perdeu 37,4 milhões de hectares (-25%), uma área maior que a Alemanha.

Expansão da agropecuária. Pastagem e agricultura foram os usos da terra que mais se expandiram. A área ocupada com pastagem cresceu 68% (62,7 milhões de hectares) e a agricultura, 236% (44 milhões de hectares). O percentual de municípios que têm a agropecuária como atividade que ocupa a maior parte de seu território subiu de 47% em 1985 para 59% em 2024.

Intensificação da ocupação do território pelo homem. Tasso Azevedo, coordenador geral do MapBiomas, destaca que nos últimos 40 anos o Brasil expandiu a ocupação do território com mais intensidade que nos 500 anos desde a colonização portuguesa. De acordo com ele, o Brasil converteu 60% de toda a área ocupada até 1985. "Os 40% restantes dessa conversão ocorreram em apenas quatro décadas, de 1985 a 2024", disse.

Ápice da transformação. Julia Shimbo, coordenadora científica do MapBiomas e pesquisadora do Ipam, explica que o auge das mudanças ocorreu entre 1995 e 2004, quando o desmatamento atingiu os maiores picos.

Como foram os últimos 40 anos

1985-1994: Expansão do desmatamento. Brasil tinha 80% do território coberto por áreas naturais. Houve conversão de mais de 36,5 milhões de hectares de áreas nativas, especialmente em pastagens. No mesmo período, 30% dos municípios tiveram maior crescimento urbano no período.

1995-2004: Avanço da agropecuária. Conversão de floresta para agropecuária totalizou 44,8 milhões de hectares no país. Na Amazônia, o aumento de áreas modificadas pelo homem foi de 21,1 milhões de hectares, consolidando o chamado "arco do desmatamento" com a maior conversão de vegetação nativa para pastagem no bioma.

2005-2014: Redução do desmatamento e intensificação agrícola. Cobertura natural caiu para 72%, mas foi o período com menor aumento de áreas modificadas: 17,6 milhões de hectares. O Matobipa (acrônimo para Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia) concentrou 80% do desmatamento para agricultura no Cerrado. Houve aumento das áreas de regeneração.

Nesta década, as novas áreas de pastagem sobre áreas naturais recém-desmatadas diminuíram, ao mesmo tempo em que a conversão de pastagens já estabelecidas para o uso agrícola ou para a regeneração de áreas naturais aumentou.

Laerte Ferreira, coordenador do mapeamento de pastagens no MapBiomas e coordenador do LAPIG na Universidade Federal de Goiás.

2015-2024: Degradação e impactos climáticos. Pampa perdeu 1,3 milhão de hectares de campos, e a agricultura superou áreas campestres. Expansão agrícola desacelerou, mas surgiu nova fronteira de desmatamento, o Amacro (acrônimo para Amazonas, Acre e Rondônia). O Pantanal registrou o menor ciclo de inundações e a Amazônia enfrentou secas severas.

A dinâmica dos biomas. Amazônia, Cerrado e Pampa estão entre os biomas mais afetados desde 1985. A floresta amazônica perdeu 52,1 milhões de hectares desde 1985. No Cerrado, foram 40,5 milhões. O Pampa teve a maior perda proporcional, com 30% de sua vegetação nativa suprimida. No Pantanal, a superfície de água encolheu de 24% do bioma, em 1985, para apenas 3% em 2024.

Expansão das usinas fotovoltaicas. O levantamento também analisou as usinas fotovoltaicas. Desde 2016, a área ocupada por elas saltou de 822 hectares para 35,3 mil em 2024, concentrando-se principalmente na Caatinga (62%) e no Cerrado (32%). Minas Gerais lidera, com 37% de toda a área mapeada.

Quem fez o levantamento

O MapBiomas é uma iniciativa colaborativa que reúne universidades, ONGs e empresas de tecnologia para monitorar mudanças no uso da terra no Brasil, monitoramento mensal da superfície de água e das cicatrizes de fogo com dados desde 1985. A nova coleção pode ser acessada gratuitamente aqui.