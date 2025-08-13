Topo

Mais raros e com cérebro diferente: o que os canhotos têm de particular?

13/08/2025

Ser canhoto é muito mais do que ter a mão esquerda predominante. É algo pouco comum - acredita-se que apenas 10% da população seja - e é uma condição que traz diferentes características para os portadores, como um cérebro diferente, além de criatividade para se virar num mundo predominantemente destro.

Para trazer à luz essa questão, no início da década de 1990, um clube britânico, chamado de Left Handers Club (Clube dos Canhotos, em tradução livre), propôs a criação do Dia Mundial do Canhoto, que é celebrado justamente em 13 de agosto.

Por que o canhoto é canhoto?

O que define uma pessoa se tornar canhota é a lateralidade cerebral. Nos predominantes com uso da mão esquerda, o hemisfério predominante é o direito; em predominantes com a mão direita, o hemisfério predominante é o esquerdo.

O hemisfério esquerdo é associado ao pensamento lógico, enquanto o hemisfério direito é relacionado à criatividade. Por essa razão, dizem que os canhotos costumam ser mais criativos, por usarem mais este lado do cérebro. No entanto, não existe uma resposta definitiva sobre o assunto, pois a lateralidade do cérebro é apenas um dos muitos aspectos que definem a criatividade, que envolvem genética, educação e experiências de vida.

A lateralidade é estabelecida durante a gestação, mas a estabilização ocorre nos primeiros anos de vida, quando a criança começa a mostrar certa facilidade em realizar atividades como canhoto ou destro. Ser canhoto pode ser vantajoso em alguns esportes. Em modalidades de luta, como boxe, e tênis, eles podem causar surpresa em golpes ou rebatidas de bola contra oponentes destros.

Como a maioria da população é destra, com o tempo alguns itens foram sendo adaptados especialmente para canhotos. Atualmente, é possível achar, por exemplo, tesoura, mouse, abridor de lata e até instrumentos musicais para quem é predominante com a mão esquerda.

