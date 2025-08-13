Topo

Maior fundo de pensão dos EUA amplia posição na Coinbase, Palantir, Nvidia e Robinhood

Nova York

13/08/2025 17h10

O maior fundo de pensão dos Estados Unidos em ativos fez mudanças significativas em algumas de suas maiores participações. O California Public Employees Retirement System (Calpers) comprou mais ações da corretora de criptomoedas Coinbase Global, da empresa de análise de dados Palantir Technologies, da fabricante de chips para inteligência artificial (IA) Nvidia e da corretora digital Robinhood Markets no segundo trimestre.

O Calpers, como é conhecido o fundo de pensão, divulgou as negociações em um formulário enviado à Securities and Exchange Commission (SEC, a CVM dos EUA).

O fundo, que administra cerca de US$ 570 bilhões em ativos, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

O Calpers adquiriu mais 98.827 ações da Coinbase, encerrando o segundo trimestre com 332.791 papéis.

A participação na Palantir e na Nvidia foi ampliada em cerca de 10%, chegando, respectivamente, a 3,6 milhões de ações e 64,7 milhões de ações.

O fundo também comprou mais 186.687 ações da Robinhood, fechando junho com 1.261.185 papéis. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

