Macron afirma que EUA quer 'obter um cessar-fogo' na Ucrânia

13/08/2025 11h19

O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou, nesta quarta-feira (13), que a "vontade" dos Estados Unidos é de "obter um cessar-fogo" na Ucrânia, ao fim de uma conversa com Donald Trump, antes de uma cúpula entre EUA e Rússia no Alasca.

O mandatário americano e seu contraparte russo, Vladimir Putin, têm um encontro previsto no Alasca na sexta-feira, mas os europeus temem que ambos negociem uma troca de territórios entre Rússia e Ucrânia para pôr fim ao conflito. 

Do Fort de Brégançon, sua residência oficial de férias no sul da França, Macron garantiu que somente o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, pode negociar um acordo territorial sobre a Ucrânia. 

"Hoje em dia, não há, de maneira séria, esquemas de troca territorial sobre a mesa", acrescentou ao lado do presidente do Conselho Europeu, António Costa, após uma videoconferência com Trump e outros líderes europeus.

O chefe de Estado francês também garantiu que o mandatário americano "lutará" por um encontro trilateral com Putin e Zelensky.

"Esperamos que possa acontecer na Europa, em um país neutro que seja aceito por todas as partes", acrescentou. 

A Rússia exige que a Ucrânia ceda quatro regiões parcialmente ocupadas desde 2022 (Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson), além da Crimeia, anexada em 2014, e que renuncie ao fornecimento de armas ocidentais e à adesão à Otan. 

Kiev considera tais exigências inaceitáveis e quer a retirada das tropas russas de seu território e garantias de segurança ocidentais, como o fornecimento de armas e o envio de um contingente europeu, o que Moscou se opõe.

