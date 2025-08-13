Topo

Notícias

Lula sobre MP do Tarifaço: governo está 'passando a bola' para time da Câmara e do Senado

Brasília

13/08/2025 13h39

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta quarta-feira, 13, que o governo "está passando a bola para o time da Câmara e do Senado", logo depois de assinar medida provisória com ações de enfrentamento dos impactos econômicos do "tarifaço" de 50% estabelecido pelo governo dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. Os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), estiveram presentes na cerimônia de assinatura da "Medida Provisória Brasil Soberano", que traz um conjunto inicial de ações para proteger empresas e trabalhadores brasileiros dos efeitos da sobretaxa.

Lula assinou a MP no Palácio do Planalto.

"A crise quer dizer para a gente criar novas coisas. A humanidade criou grandes coisas que salvaram a humanidade num tempo difícil. Nesse caso, o que é desagradável é que a razão justificada para impor sanções ao Brasil não existe", destacou Lula.

Dentre as medidas anunciadas pelo governo, estão a criação de linha de financiamento de R$ 30 bilhões, com recursos do superávit financeiro do Fundo de Garantia à Exportação, mudança das regras do seguro de crédito à exportação, medidas de contratação pública para incentivar a aquisição de gêneros alimentícios impactados pelas tarifas e mudanças em fundos garantidores para amparar os exportadores.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Vieira: Defendo impeachment de Moraes desde 2019, mas agora não é o momento

Comissão do Senado aprova exploração econômica em terras indígenas

Fux não espionou nem montou dossiê contra Moraes; vídeo é ficcional

Naufrágio em navio de imigrantes deixa 26 mortos perto da costa da Itália

Aos 45 anos, Venus Williams recebe convite para disputar o US Open

Espanha e Portugal enfrentam novo dia de incêndios

Cúpula Trump-Putin ocorrerá em base militar americana no Alasca

Líderes europeus rejeitam troca territorial na Ucrânia em conversa com Trump

Países e ONGs rejeitam novo esboço de tratado sobre contaminação por plásticos

Trump diz que buscará extensão do controle federal sobre polícia de Washington

Trump quer 'rapidamente' reunião trilateral com Putin e Zelensky