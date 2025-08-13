Governo planeja regulação de redes mais ampla e sem choque com Congresso

O governo Lula (PT) deverá apresentar, na semana que vem, um projeto de regulamentação das redes sociais que não se choque com o do Congresso.

O que aconteceu

O texto será complementar ao que foi aprovado em comissão na Câmara. Segundo interlocutores do Planalto, ele deverá ser "mais amplo" e voltado à "proteção da família", como tem trabalhado o Ministério da Justiça desde que o ministro Ricardo Lewandowski assumiu o comando da pasta.

Os detalhes ainda precisam ser alinhados. Lula se reuniu com ministros, incluindo Lewandowski, Jorge Messias (AGU), Vinicius de Carvalho (CGU), Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais) e a Casa Civil, para debater o assunto nesta tarde. Outras reuniões deverão ser feitas até que se chegue à proposta final.

Após a reunião, Gleisi declarou apoio à proposta do Congresso. "O projeto tem amplo apoio na Casa, conta com apoio do governo e demanda apreciação imediata pela Câmara dos Deputados", afirmou a ministra, se referindo ao PL nº 2628, do senador Alessandro Vieira (MDB-SE).

Regulamentar big techs é debatido desde o início do governo. Como o UOL mostrou, há pelo menos dois projetos, um do Ministério da Justiça e outro do Ministério da Fazenda, que propõem regras para as empresas de tecnologia e que deverão ganhar mais atenção, embora governistas apontem uma forte resistência no Congresso.

O tema ganhou tração nos últimos dias, após viralizar um vídeo do youtuber Felca, como é conhecido Felipe Bressanim. Ele denunciou casos de "adultização" e exploração de menores de idade nas redes sociais.

O projeto da Justiça mira a responsabilização civil de atos ilícitos nas plataformas. A ideia é voltada à "defesa da família": trazer para o ambiente digital regras de direito do consumidor que já valem para a vida comum e concentrar o debate em crimes contra crianças, adolescentes, a família e a saúde, como golpes e casos de exploração sexual, por exemplo.

A proposta da Fazenda foca na concorrência. Batizado de "PL Concorrencial", o projeto, elaborado pela Secretaria de Reformas Econômicas, visa estabelecer regras antitruste para as big techs em prol de "garantir competitividade", num setor repleto de gigantes internacionais, e alinharia o país às regras da OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico). O controle seria feito pelo Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).