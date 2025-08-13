Topo

Notícias

Lula pede votação rápida no Congresso das medidas para mitigar o tarifaço

Brasília

13/08/2025 14h15

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), deu um recado para os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), sobre a aprovação da Medida Provisória (MP) assinada nesta quarta-feira, 13, para mitigar os impactos econômicos do "tarifaço" de 50% imposto pelo governo dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. De acordo com o presidente, a "bola" está agora com o Congresso.

"Quanto mais rápido vocês votarem, mais rápido os prejudicados serão beneficiados. E nós também estamos dando ao mundo uma saída, porque muitos países estão na mesma dificuldade que o Brasil. Então, estamos mostrando que é assim que se faz. E, se tiver mais coisa, nós vamos fazer. Se tiver mais coisa, nós vamos fazer com os trabalhadores. Porque, neste País, ninguém larga a mão de ninguém", disse Lula.

As declarações ocorreram no Palácio do Planalto, durante a cerimônia de assinatura da Medida Provisória do "Plano Brasil Soberano", com medidas para mitigar os impactos econômicos do "tarifaço".

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Cúpula sobre acesso da água na Africa destaca papel desfavorável para mulher da zona rural

Vieira: Defendo impeachment de Moraes desde 2019, mas agora não é o momento

Comissão do Senado aprova exploração econômica em terras indígenas

Fux não espionou nem montou dossiê contra Moraes; vídeo é ficcional

Naufrágio em navio de imigrantes deixa 26 mortos perto da costa da Itália

Aos 45 anos, Venus Williams recebe convite para disputar o US Open

Espanha e Portugal enfrentam novo dia de incêndios

Cúpula Trump-Putin ocorrerá em base militar americana no Alasca

Líderes europeus rejeitam troca territorial na Ucrânia em conversa com Trump

Países e ONGs rejeitam novo esboço de tratado sobre contaminação por plásticos

Trump diz que buscará extensão do controle federal sobre polícia de Washington