Lula: em tempo de tarifaço, País alcançou 400 novos acordos comerciais em 2 anos e meio

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta quarta-feira, 13, que, em meio à crise gerada pelo "tarifaço" de 50% estabelecido pelo governo dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, o governo está alcançando a marca de 400 novos acordos comerciais em dois anos e meio. Durante cerimônia de assinatura da 'Medida Provisória Brasil Soberano', que traz respostas à sobretaxa norte-americana, Lula ainda afirmou que esse é o momento de procurar novos parceiros.

Lula repetiu que se o ataque ao Capitólio nos EUA em janeiro de 2021 tivesse acontecido no Brasil, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estaria sendo julgado. "Eu diria isso ao presidente Trump, se tivesse acontecido no Brasil o que aconteceu no Capitólio, ele estaria sendo julgado aqui também", afirmou.

"A soberania nossa é intocável, ninguém dê palpite no que temos que fazer", disparou o presidente brasileiro, que disse que Trump tem uma "necessidade muito grande de destruir o multilateralismo que permitiu que mundo tivesse comércio mais equilibrado".

Os EUA impuseram sanções ao Brasil como forma de pressionar pela anistia do ex-presidente Jair Bolsonaro, réu no Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado. "Estamos fazendo aquilo que é feito somente em países democráticos, julgando alguém com presunção de inocência", disse.