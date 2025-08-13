Topo

Lula critica suspensões de vistos dos EUA: 'Mau exemplo para a humanidade'

O presidente Lula (PT), em discurso no Planalto Imagem: Reprodução/YouTube/CanalGov
Lucas Borges Teixeira
Do UOL, em Brasília

13/08/2025 19h27Atualizada em 13/08/2025 20h15

O presidente Lula (PT) criticou hoje a revogação de vistos de ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) pelo governo dos Estados Unidos pouco depois de o país anunciar que revogará os vistos de "vários membros" do governo brasileiro.

O que aconteceu

Em evento, Lula comentou apenas a revogação dos ministros do STF, anunciada no meio de julho. Ele já estava em cima do palco quando o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, fez o anúncio, e aparentemente não foi avisado na situação.

Lula voltou a criticar o comportamento do presidente dos EUA, Donald Trump. "[A revogação] não é forma de comportamento de um presidente da República, da maior economia do mundo. Isso é um mau exemplo para a humanidade", afirmou.

"Ele [Trump] tem esse comportamento inexplicável e totalmente inaceitável", disse Lula. O presidente já havia subido o tom contra o colega norte-americano durante o anúncio do pacote contra o tarifaço na tarde de hoje.

A justificativa do governo norte-americano no anúncio hoje é o Programa Mais Médicos. Criada durante a gestão Dilma Rousseff (PT), a iniciativa levou profissionais a regiões carentes, parte deles proveniente de Cuba, exemplo usado na nota dos EUA.

São citadas duas autoridades que atuaram na implementação do programa no Ministério da Saúde: Mozart Julio Tabosa Sales, atual secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, e Alberto Kleiman, ex-assessor de Relações Internacionais do Ministério da Saúde e ex-diretor de Relações Externas da Opas (Organização Pan-Americana da Saúde).

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, defendeu o Mais Médicos e o comparou ao Pix. "O programa salva vidas e é aprovado por quem mais importa: a população brasileira", afirmou, em publicação nas redes. Ele foi responsável pela criação do programa.

A decisão é mais uma etapa na ofensiva liderada pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) junto à equipe de Trump. "Nós sabemos o que nós perdemos com esta gente que governou o país, cada um de vocês sabe o que perderam. E agora estamos perdendo com eles fora do governo", disse Lula, em referência à família do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em julho, os EUA anunciaram a revogação dos vistos norte-americanos do ministro Alexandre de Moraes, dos "seus aliados da Corte" e da família. As sanções foram contra todos os ministros do STF —menos André Mendonça, Kassio Nunes Marques e Luiz Fux— e também contra o procurador-geral da República, Paulo Gonet. As famílias dos ministros e do procurador também serão afetadas pela sanção.

