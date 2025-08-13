Topo

Notícias

Lula diz que seguirá falando com chefes de Estado em busca de decisão sobre tarifas de Trump

13/08/2025 19h56

Por Maria Carolina Marcello

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira que seguirá em conversas com chefes de Estado em busca de uma solução para as tarifas impostas pelo presidente norte-americano Donald Trump a diversos países.

Lula já vinha ressaltando a necessidade de fortalecimento do multilateralismo e reforçou a defesa nesta quarta, argumentando que os países perdem força ao negociarem individualmente com os Estados Unidos.

"Essa semana eu vou continuar falando com a África do Sul, com a Alemanha, com a França, com o México, para que a gente tome uma decisão sobre o que está acontecendo. Não é correto. Não é justo e não é honesto", disse Lula, em cerimônia de abertura da 4ª Conferência Nacional de Economia Popular e Solidária.

Lula já teve conversas com o presidente da China, Xi Jinping, o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e recebeu um telefonema do presidente da Rússia, Vladimir Putin.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

'Para ele, meu marido era um saco de lixo', diz esposa de gari morto em BH

Sinner vence Mannarino após paralisação e avança às quartas em Cincinnati

Lotofácil tem prêmio estimado de R$ 1,8 milhão; confira números sorteados

Lula vai mandar projeto de regulamentação de redes sociais após conversa com setores da sociedade

Lotomania: Prêmio acumulado é de R$ 1,9 milhão; veja números sorteados

Quina sorteia prêmio acumulado de R$ 2,1 milhões; confira dezenas

Prêmio estimado da Dupla Sena é de R$ 3,2 milhões; confira dezenas

Após sanções, Padilha compara Mais Médicos ao Pix: 'Não nos curvaremos'

+ Milionária pode pagar prêmio de R$ 142 milhões; veja números e trevos

Comissões aprovam R$ 7,6 bi em emendas sem transparência em votação relâmpago

Defesa de Braga Netto diz que delação de Cid é 'ilícita' e pede absolvição