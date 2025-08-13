Lula diz que seguirá falando com chefes de Estado em busca de decisão sobre tarifas de Trump

Por Maria Carolina Marcello

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira que seguirá em conversas com chefes de Estado em busca de uma solução para as tarifas impostas pelo presidente norte-americano Donald Trump a diversos países.

Lula já vinha ressaltando a necessidade de fortalecimento do multilateralismo e reforçou a defesa nesta quarta, argumentando que os países perdem força ao negociarem individualmente com os Estados Unidos.

"Essa semana eu vou continuar falando com a África do Sul, com a Alemanha, com a França, com o México, para que a gente tome uma decisão sobre o que está acontecendo. Não é correto. Não é justo e não é honesto", disse Lula, em cerimônia de abertura da 4ª Conferência Nacional de Economia Popular e Solidária.

Lula já teve conversas com o presidente da China, Xi Jinping, o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e recebeu um telefonema do presidente da Rússia, Vladimir Putin.