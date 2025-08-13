Topo

Notícias

Lula diz que 'não tem medo de briga', mas que antes quer negociar com os EUA

Brasília

13/08/2025 13h43

Brasília, 13 - O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou nesta quarta-feira, 13, que "não tem medo de briga", mas antes quer negociar com os Estados Unidos. "O meu time não tem medo de brigar. Se for possível brigar, a gente vai brigar. Mas, antes de brigar, a gente quer negociar. A gente quer vender, quer comprar", disse em cerimônia de assinatura da medida provisória que prevê ações para mitigar os impactos econômicos do "tarifaço" de 50% estabelecido pelo governo dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros.E destacou: "Meu time de negociador está aqui. Primeira linha. Nem o Real Madrid, nem o Barcelona, nem o Paris Saint-Germain chegam perto do meu time de negociação. Agora é preciso contar para o outro lado que nós não estamos anunciando reciprocidade. Nós não queremos, neste primeiro momento, saber nada, nada que justifique, sabe, piorar a nossa relação. Nesse momento, nós estamos tentando aproximar a relação."

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Países e ONGs rejeitam novo esboço de tratado sobre contaminação por plásticos

Trump diz que Congresso precisa aprovar projeto com extensão aos 30 dias de controle da polícia de Washington

Trump quer 'rapidamente' reunião trilateral com Putin e Zelensky

Carla Zambelli vai ficar presa até Justiça italiana avaliar questões de saúde da deputada

Planta aquática cobre lago em El Salvador e afasta turistas

Lula: em tempo de tarifaço, País alcançou 400 novos acordos comerciais

Segurança do México motivou entrega de 26 supostos traficantes aos EUA, diz presidente

Lula diz que 'não tem medo de briga', mas que antes quer negociar com os EUA

Lula sobre MP: governo está 'passando a bola' para time da Câmara e do Senado

Cristian Romero substitui Son como capitão do Tottenham

Haddad diz que medidas vão atenuar impacto inicial do tarifaço