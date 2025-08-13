Topo

Notícias

Lula diz que Eduardo Bolsonaro passa 'informações deformadas e erradas' a Trump

São Paulo

13/08/2025 10h56

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) compartilha "informações deformadas e erradas" com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A declaração foi dada em entrevista à Rádio BandNews FM nesta terça-feira, 12.

"Acho que o presidente Trump precisa de uma assessoria que mostra um pouco de conhecimento do Brasil. Se montar uma assessoria com o filho do Bolsonaro (Eduardo) e com pessoas ligadas a Bolsonaro, vai ter sempre informações deformadas e erradas", disse o presidente.

Durante a entrevista, o presidente ainda afirmou que o deputado deverá ser julgado pelos seus atos. "Aqui no Brasil, os bolsonaristas elegem ele (Donald Trump) como o maior líder do mundo, o líder da extrema direita. Ele certamente está lá com o filho do Bolsonaro e não sei quantas outras pessoas instigando ele contra o Brasil. Aliás, eu acho que esses meninos estão cometendo um crime de traição à Pátria."

Autoexilado nos EUA, Eduardo articula sanções contra o País e contra autoridades nacionais por interferência no julgamento da ação penal de tentativa de golpe de Estado, na qual Jair Bolsonaro (PL) é réu.

O filho do ex-presidente alegou estar presente em reuniões em que o tarifaço de 50% sobre os produtos nacionais foi debatido. Na carta que informou as novas taxas, Trump pediu que o julgamento de Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF) fosse extinto.

Além do tarifaço, o governo Trump também tomou medidas contra ministros da Corte. Ao todo, oito magistrados do Tribunal tiveram seus vistos americanos cassados e Alexandre de Moraes foi sancionado pela Lei Magnistky, que o impede de acessar os EUA e bens financeiros no país.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Tiros de empresário em gari 'não foram impulso momentâneo', entende juiz

Trump não ameaçou enviar tropas contra Alexandre de Moraes

Câmara: CCJ inclui na pauta dois projetos de lei que endurecem crimes contra menores nas redes

Incêndios florestais se intensificam na Europa; Espanha registra vítimas fatais

Pelo menos 20 imigrantes morrem em naufrágio na ilha italiana de Lampedusa, diz ONU

Rússia impõe restrições às chamadas de WhatsApp e Telegram, afirma imprensa estatal

Josias: Eduardo Bolsonaro mendiga sanções e aprofunda dupla degeneração

Cinco proibições exóticas que vigoram na Alemanha

Programa de conservação na Inglaterra salva 150 espécies animais e vegetais ameaçadas

Lula diz que Eduardo Bolsonaro passa 'informações deformadas e erradas' a Trump

Zambelli segue presa após alegar mal-estar em nova audiência na Itália