Lula diz que Brasil não adotará reciprocidade agora para não piorar relação com EUA

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira que seu governo não adotará por enquanto medidas recíprocas às tarifas comerciais de 50% impostas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros para não piorar as relações bilaterais.

Em discurso durante cerimônia para assinatura de medida provisória para ajudar setores afetados pelas tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump, Lula disse que o Brasil segue em busca de negociar com os EUA, inclusive sobre o comércio de etanol.

Lula disse ainda em seu discurso que o Brasil não aceitará a pecha de país que não respeita os direitos humanos, após relatório do Departamento de Estado dos EUA criticando a situação dos direitos humanos no Brasil.

(Reportagem de Lisandra Paraguassu)