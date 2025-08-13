Topo

Notícias

Lula diz que Brasil não adotará reciprocidade agora para não piorar relação com EUA

13/08/2025 13h40

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira que seu governo não adotará por enquanto medidas recíprocas às tarifas comerciais de 50% impostas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros para não piorar as relações bilaterais.

Em discurso durante cerimônia para assinatura de medida provisória para ajudar setores afetados pelas tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump, Lula disse que o Brasil segue em busca de negociar com os EUA, inclusive sobre o comércio de etanol.

Lula disse ainda em seu discurso que o Brasil não aceitará a pecha de país que não respeita os direitos humanos, após relatório do Departamento de Estado dos EUA criticando a situação dos direitos humanos no Brasil.

(Reportagem de Lisandra Paraguassu)

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Cúpula sobre acesso da água na Africa destaca papel desfavorável para mulher da zona rural

Vieira: Defendo impeachment de Moraes desde 2019, mas agora não é o momento

Comissão do Senado aprova exploração econômica em terras indígenas

Fux não espionou nem montou dossiê contra Moraes; vídeo é ficcional

Naufrágio em navio de imigrantes deixa 26 mortos perto da costa da Itália

Aos 45 anos, Venus Williams recebe convite para disputar o US Open

Espanha e Portugal enfrentam novo dia de incêndios

Cúpula Trump-Putin ocorrerá em base militar americana no Alasca

Líderes europeus rejeitam troca territorial na Ucrânia em conversa com Trump

Países e ONGs rejeitam novo esboço de tratado sobre contaminação por plásticos

Trump diz que buscará extensão do controle federal sobre polícia de Washington