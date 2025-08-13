Topo

Notícias

Líderes da "Coalizão dos Dispostos" definem posição sobre caminho do cessar-fogo na Ucrânia

13/08/2025 15h09

LONDRES (Reuters) - Reino Unido, França e Alemanha, co-presidentes da chamada "Coalizão dos Dispostos", definiram sua posição sobre o caminho para um cessar-fogo na Ucrânia em uma declaração divulgada após uma reunião virtual nesta quarta-feira.

"A Ucrânia deve ter garantias de segurança robustas e confiáveis para defender efetivamente sua soberania e integridade territorial", disse a declaração conjunta, publicada pelo Reino Unido dois dias antes de uma cúpula planejada entre os presidentes dos EUA, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin, no Alasca.

"A Coalizão dos Dispostos está pronta para desempenhar um papel ativo, inclusive por meio de planos daqueles que estão dispostos a alocar uma força de segurança assim que as hostilidades cessarem.

"Nenhuma limitação deve ser imposta às Forças Armadas da Ucrânia ou à sua cooperação com países terceiros. A Rússia não poderia ter um veto contra o caminho da Ucrânia para a UE e a Otan."

(Reportagem de William James)

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Vídeo mostra momento em que gari é baleado e cai no chão em BH

Vários países rejeitam esboço de tratado sobre poluição por plásticos

Trump ameaça Rússia com consequências se Moscou não parar guerra na Ucrânia

Supremo elege Fachin presidente e Moraes vice; dupla deve assumir no final de setembro

Dia 15 de agosto é feriado? Confira locais

Caso Ultrafarma: Justiça mantém prisão de auditores em suposto esquema

Oposição fará força-tarefa para entregar dossiê contra Moraes a embaixadores

STF elege Fachin presidente e Moraes vice, em votação simbólica

Trump alerta para 'consequências severas' caso Putin não aceite cessar-fogo

C.Vale: tarifa dos EUA deve provocar sobreoferta de tilápia no Brasil

Plantas podem mesmo afastar escorpiões ou não? Saiba o que diz a ciência