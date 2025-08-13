Líder do PL alega 'chantagem' de ministros do STF para não votar anistia

Sem citar nomes, o líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante, afirmou que alguns ministros do Supremo Tribunal Federal chantageiam parlamentares para não votar o projeto de anistia. A declaração foi dada em entrevista ao programa Poder e Mercado, do Canal UOL.

Nós temos a convicção que, votando o fim do foro a seguir, nós vamos pautar a anistia e a Câmara dos Deputados de forma livre, e aí já sem amarras.

Porque, lamentavelmente, a anistia não foi votada até hoje, porque, vou repetir bem claro, alguns ministros do STF, alguns, não é o colegiado e eu não estou atacando a instituição, alguns ministros do STF chantageiam parlamentares para que a gente não vote a anistia.

Por isso é importante nos livrarmos esse problema do foro privilegiado, tirarmos parlamentares, deputados e senadores da mão dos ministros do STF para que eles vão a outro tipo de instância jurídica para que eles possam votar com liberdade e consciência a questão da anistia.

Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara

O líder do PL ressaltou que tem certeza de que o projeto de anistia será aprovado na Câmara.

E eu tenho certeza de que quando vier a pauta, logo depois do foro privilegiado, a anistia também será aprovada aqui no plenário da Câmara dos Deputados.

Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara

O UOL procurou a assessoria de imprensa do STF por um posicionamento sobre a declaração do deputado e aguarda retorno.



O Poder e Mercado é exibido terças e quintas, às 20h, com apresentação de Raquel Landim e comentários de Mariana Barbosa e Graciliano Rocha. O programa de política e economia chega para conectar os grandes temas do Congresso Nacional a seus impactos no mercado financeiro e no dia a dia das pessoas.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: