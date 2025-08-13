Leonardo Sakamoto recebe Ordem do Mérito da Justiça do Trabalho em Brasília

O jornalista Leonardo Sakamoto, colunista do UOL, recebeu hoje a Ordem do Mérito da Justiça do Trabalho, em Brasília.

O que aconteceu

A Ordem do Mérito é concedida anualmente pelo TST (Tribunal Superior do Trabalho). A homenagem é destinada a pessoas e instituições que se destacaram na defesa dos direitos sociais ou nas suas áreas de atuação.

Sakamoto tem uma coluna no UOL, onde escreve sobre política, direitos humanos e outros temas. Ele também participa diariamente dos programas do Canal UOL, é doutor em ciência política, professor na PUC-SP, diretor da Repórter Brasil e comentarista do Jornal da Cultura.

Fico feliz pelo reconhecimento. São 26 anos reportando e investigando o trabalho escravo no Brasil e um pouco mais do que isso cobrindo violações aos direitos de trabalhadores. O país avançou, mas ainda falta muito para ver a Constituição sendo cumprida nesse sentido. Leonardo Sakamoto

A comenda é concedida desde a década de 1970. Outras 65 personalidades que contribuíram com a sociedade também foram homenageadas.

O presidente do TST, ministro Aloysio Corrêa da Veiga, disse que a homenagem reconhece pessoas que, de alguma forma, contribuíram com a história da Justiça do Trabalho. "Enaltecemos hoje aqueles que tiveram uma importância, não só com o Direito do Trabalho, mas sobretudo com a Justiça do Trabalho e o direito social no Brasil".