Topo

Notícias

Leonardo Sakamoto recebe Ordem do Mérito da Justiça do Trabalho em Brasília

Cerimônia ocorreu no Tribunal Superior do Trabalho em Brasília - Carolina Gorini
Cerimônia ocorreu no Tribunal Superior do Trabalho em Brasília Imagem: Carolina Gorini
do UOL

Do UOL, em São Paulo

13/08/2025 21h15Atualizada em 13/08/2025 21h15

O jornalista Leonardo Sakamoto, colunista do UOL, recebeu hoje a Ordem do Mérito da Justiça do Trabalho, em Brasília.

O que aconteceu

A Ordem do Mérito é concedida anualmente pelo TST (Tribunal Superior do Trabalho). A homenagem é destinada a pessoas e instituições que se destacaram na defesa dos direitos sociais ou nas suas áreas de atuação.

Sakamoto tem uma coluna no UOL, onde escreve sobre política, direitos humanos e outros temas. Ele também participa diariamente dos programas do Canal UOL, é doutor em ciência política, professor na PUC-SP, diretor da Repórter Brasil e comentarista do Jornal da Cultura.

Fico feliz pelo reconhecimento. São 26 anos reportando e investigando o trabalho escravo no Brasil e um pouco mais do que isso cobrindo violações aos direitos de trabalhadores. O país avançou, mas ainda falta muito para ver a Constituição sendo cumprida nesse sentido. Leonardo Sakamoto

A comenda é concedida desde a década de 1970. Outras 65 personalidades que contribuíram com a sociedade também foram homenageadas.

O presidente do TST, ministro Aloysio Corrêa da Veiga, disse que a homenagem reconhece pessoas que, de alguma forma, contribuíram com a história da Justiça do Trabalho. "Enaltecemos hoje aqueles que tiveram uma importância, não só com o Direito do Trabalho, mas sobretudo com a Justiça do Trabalho e o direito social no Brasil".

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Com risco de inundação histórica, moradores do Alasca deixam suas casas

Ministro Padilha defende Mais Médicos de "ataques injustificáveis" dos EUA após sanções

Defesa de Bolsonaro pede ao STF absolvição e anulação de delação de Cid

Leonardo Sakamoto recebe Ordem do Mérito da Justiça do Trabalho em Brasília

NBA aprova venda do Boston Celtics por US$ 6,1 bilhões

Brasil defende programa Mais Médicos contra 'ataques injustificáveis' dos EUA após sanções (ministro da Saúde)

Homem morre após ser 'esmagado' por esposa de 100 kg em acidente doméstico

Trump ameaça declarar emergência nacional para estender ação em Washington

Lula diz que o Brasil, 'em muitas coisas, é muito mais democrático' do que os Estados Unidos'

Heleno diz que foi 'mal interpretado' em fala sobre virar a mesa na eleição

Ramagem diz ao STF que deixou governo Bolsonaro antes de 'recrudescimento' golpista