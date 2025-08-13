Juiz peruano ordena que ex-presidente Vizcarra seja preso enquanto estiver sendo investigado em caso de corrupção

LIMA (Reuters) - Um juiz peruano determinou nesta quarta-feira a prisão preventiva de Martín Vizcarra, o quinto ex-presidente a ser mantido atrás das grades enquanto enfrenta um julgamento sob a acusação de ter recebido subornos quando era líder regional há mais de uma década.

Na audiência, o juiz Jorge Chávez impôs cinco meses de prisão preventiva a Vizcarra, que é acusado de receber subornos de empresas de construção no valor equivalente a US$640.000 em troca de obras públicas na região de Moquegua durante seu período como governador entre 2011 e 2014.

