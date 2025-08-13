Josias: Eduardo Bolsonaro mendiga sanções e aprofunda dupla degeneração

Eduardo Bolsonaro (PL-SP) se complica ainda mais ao se reunir com integrantes do governo de Donald Trump para articular novas sanções ao Brasil, avaliou o colunista Josias de Souza na edição de hoje do UOL News.

O deputado federal licenciado e o empresário Paulo Figueiredo devem se encontrar com parlamentares norte-americanos em Washington hoje. Na pauta, será discutida a possibilidade de novas punições ao Brasil, em especial direcionadas a autoridades.

Essa movimentação do Eduardo Bolsonaro é inusitada. Quando a ciência finalmente descobrir o centro do Universo, Eduardo ficará surpreso que não é ele. Novamente, ele está mendigando em Washington sanções contra o Brasil e aprofunda a sua dupla degeneração.

Eduardo se consolida como o primeiro patriota da história que se orgulha de piorar a pátria. Ele ainda não se deu conta, mas está conseguindo piorar a situação do seu pai. Antes dessa incursão por novas sanções, ele deu declarações de que é muito grande a gama de possibilidades que estão sobre a mesa de Trump.

Ele diz que Alexandre de Moraes já teria esgotado suas opções depois que decretou a prisão domiciliar do Bolsonaro. Está enganado nessa avaliação. As opções do ministro não serão esgotadas senão depois que Bolsonaro for julgado no Supremo.

Nesse julgamento, não há dúvida de que o voto de Moraes será pela condenação. Tampouco há dúvida em relação à maioria dos votos dos ministros da Primeira Turma. Bolsonaro será condenado, então talvez aí sim estarão esgotadas as opções do ministro. Josias de Souza, colunista do UOL

Para Josias, Eduardo está convencido de que as punições iniciais deram resultado, mesmo que tenham complicado a situação de seu pai, Jair.

Eduardo tem razão em uma coisa: ainda são grandes as possibilidades de Trump sancionar o Brasil e autoridades brasileiras. Está claro, pelas mensagens divulgadas pelo próprio Trump nas redes sociais e pelos seus auxiliares, que a Casa Branca se considera como uma espécie de tutora da democracia brasileira, acha que há uma ditadura por aqui, declara estar de olho e sinaliza impor novas sanções.

O governo americano já sinalizou que pode fazer isso e Eduardo está fornecendo material, segundo sua visão, que mostraria que as primeiras sanções surtiram efeito. Só ele está percebendo isso e, portanto, valeria a pena impor punições adicionais para que avance o projeto de anistia na Câmara e que o Supremo desista de condenar o pai dele.

O fato de ele manusear inverdades não impede o governo dos EUA de sancionar a economia brasileira. Presumivelmente, o que vem por aí são novas punições porque a situação de Bolsonaro continua deteriorada. Eduardo faz questão que estas novas sanções sejam caprichadas e de piorar a pátria. Em consequência, piora também a situação do pai dele. Josias de Souza, colunista do UOL

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: