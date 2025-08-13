Topo

JBS anuncia programa de US$400 mi para recompra de ações

13/08/2025 18h16

Por Ana Mano e Roberto Samora

SÃO PAULO (Reuters) - A companhia de alimentos JBS anunciou nesta quarta-feira que seu conselho de administração aprovou um programa de recompra de ações no valor de US$400 milhões, em dia que divulga os resultados segundo trimestre.

Para o CEO Global da companhia, Gilberto Tomazoni, a iniciativa demonstra que a empresa está "entregando valor" ao acionista, após pagar US$1,2 bilhão em dividendos no segundo trimestre.

"Então, se eu somar os dois, sendo o que eu já paguei e o outro da recompra... é US$1,6 bilhão... de retorno direto para o acionista", disse ele.

Esse montante se soma a mais cerca de US$1 bilhão que a companhia anunciou recentemente em investimentos, principalmente nos EUA, disse o executivo, à Reuters.

"A gente está fazendo as duas coisas. A gente está crescendo e, ao mesmo tempo, retornando para o acionista."

