JBS anuncia aquisição de unidade para bacon e linguiças e investirá US$100 mi em expansão

13/08/2025 18h16

Por Ana Mano e Roberto Samora

SÃO PAULO (Reuters) - A JBS anunciou nesta quarta-feira um acordo para a aquisição de uma unidade de produção de alimentos processados em Ankeny, Iowa, e afirmou que investirá US$100 milhões no local para construir a maior fábrica de bacon e linguiças prontas para consumo do portfólio da empresa nos Estados Unidos.

A compra da unidade, que pertencia e era operada anteriormente pela Hy-Vee, está alinhada com a estratégia de longo prazo de oferecer mais produtos alimentícios prontos e com maior valor agregado, disse Wesley Batista Filho, CEO da JBS USA, em nota.

Após a conclusão dos investimentos iniciais e da construção, a expectativa é que a unidade esteja funcionando em meados de 2026.

Em maio, a JBS anunciou sua intenção de construir uma fábrica de linguiças frescas em Perry, também em Iowa, o que deve proporcionar sinergias com a nova unidade.

Em entrevista à Reuters, o CEO Global da JBS, Gilberto Tomazoni, disse que, se considerados outros investimentos recentes da empresa, incluindo modernizações em unidades de carne bovina nos EUA, além de outros US$400 milhões pela Pilgrim's, a soma dos aportes da companhia nos EUA sobe para US$800 milhões.

"Então, não é só o passado, nós estamos investindo para continuar crescendo. A companhia tem feito um exercício de continuar crescendo, além de todos os investimentos que nós temos feito na Seara (no Brasil) e na Austrália", afirmou o CEO.

