Caso Ultrafarma e Fast Shop: quais os próximos passos da investigação

A investigação que provocou a prisão do empresário Sidney Oliveira, fundador da Ultrafarma, e do executivo da Fast Shop Mario Otavio Gomes ainda terá que calcular o tamanho do prejuízo provocado pelo esquema de favorecimento de varejistas em troca de propinas do qual eles são suspeitos.

Quais são os próximos passos da investigação

Materiais colhidos nas casas dos suspeitos passarão por análise. A expectativa é que, além de provas, a operação tenha novos desdobramentos após a análise dos conteúdos. A operação do MP-SP (Ministério Público de São Paulo) cumpriu ontem 19 mandados de busca e apreensão e prendeu outras quatro pessoas, além de Oliveira e de Gomes..

Promotores suspeitam que outras varejistas cometam fraudes semelhantes. Os nomes das outras empresas não foram divulgados, mas a apuração tenta descobrir saber se outras companhias e auditores da Secretaria da Fazenda de São Paulo faziam parte do esquema.

Impacto dos danos aos cofres públicos será calculado. O MP-SP não sabe o valor total do esquema. Em documento obtido pelo UOL, órgão aponta que "dezenas, senão centenas de milhões de reais foram desviados".

Destino das propinas pagas pelas empresas ainda é um mistério. Para o MP, o rastreamento dos valores é extremamente difícil em razão dos recursos utilizados para esconder dinheiro de origem ilícita, como, por exemplo, criptomoedas.

Quem foi preso

Seis pessoas foram presas na terça-feira (12):

Sidney Oliveira - Empresário e dono da Ultrafarma;

- Empresário e dono da Ultrafarma; Mario Otavio Gomes - Diretor da varejista Fast Shop;

- Diretor da varejista Fast Shop; Artur Gomes da Silva Neto - Auditor fiscal responsável por liderar o esquema de corrupção, segundo o MP-SP;

- Auditor fiscal responsável por liderar o esquema de corrupção, segundo o MP-SP; Marcelo de Almeida Gouveia - Auditor fiscal que prestaria auxílio a Artur nos esquemas;

- Auditor fiscal que prestaria auxílio a Artur nos esquemas; Celso Éder Gonzaga de Araújo - Suspeito de ajudar a lavar dinheiro para o esquema;

- Suspeito de ajudar a lavar dinheiro para o esquema; Tatiane Araújo - Esposa de Celso e suspeita de ajudar a lavar dinheiro.

Artur e Marcelo, auditores fiscais da Secretaria da Fazenda de São Paulo, também são suspeitos de movimentarem R$ 1 bilhão em propina. Eles facilitaram pedidos de crédito tributário, de acordo com o MP-SP.

Havia sacos de esmeraldas na residência de Celso e Tatiane. Também foi encontrado mais de R$ 1 milhão em dinheiro em espécie, segundo informações preliminares.

Pacote de esmeraldas e de dinheiro apreendidos na operação do MP Imagem: Divulgação/MPSP

Entenda a operação

Esquema funcionava desde 2021 com as companhias contratando uma empresa de fachada no nome da mãe de Artur, segundo o MP. Segundo as investigações, a empresa de fachada prestava serviços tributários. Artur orientava as companhias e chegava a compilar os documentos que deveriam enviar à Secretaria da Fazenda para pedir ressarcimento de créditos, acelerando o processo para quem pagava a propina.

Auditor Marcelo de Almeida Gouveia operava "na ponta do esquema", segundo a investigação. O UOL tenta encontrar a defesa do auditor preso. Em caso de manifestação, o texto será atualizado.

Um terceiro auditor fiscal, investigado pelas mesmas práticas dos outros dois, se aposentou em janeiro deste ano. Ele foi alvo de mandados de busca e apreensão na terça-feira, segundo o MP-SP.

Movimentação financeira repentina da empresa da mãe do fiscal levantou suspeita do MP. Segundo o promotor João Ricupero, até junho de 2021 a Smart Tax, empresa da mãe de Artur, não tinha qualquer tipo de atividade operacional ou cliente, mas, no segundo semestre de 2021, ela passou a receber dezenas de milhões de reais da Fast Shop. A quebra de sigilo financeiro da empresa mostrou que mais de R$ 1 bilhão foram transferidos para a conta da companhia desde então.

O que dizem os envolvidos

Defesa de Sidney Oliveira disse ao UOL que ainda não teve acesso ao processo. O advogado Fernando Capez afirmou que o cliente celebrou um ANPP (Acordo de Não Persecução Penal) com o Ministério Público recentemente e pagou os tributos apresentados pela Fazenda como débito. Segundo Capez, o acordo se baseou na dívida apresentada pela Fazenda e não houve discussão sobre o valor.

Fast Shop afirmou que colabora com autoridades, mas que não teve acesso ao conteúdo da investigação. O UOL buscou a Smart Tax, que supostamente seria usada para a lavagem do dinheiro da propina, sem sucesso. As defesas de Mario Otavio Gomes, Celso Éder Gonzaga de Araújo e Tatiane Araújo não foram encontradas. O espaço será atualizado se houver retorno.

Ao UOL, a Secretaria da Fazenda de São Paulo informou que pediu a abertura de um procedimento administrativo. A apuração irá investigar as condutas dos servidores. Se condenados, os investigados podem responder por corrupção passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro.