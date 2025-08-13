Pagamento do INSS de agosto: veja data de depósito dos benefícios

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) publicou o calendário oficial de pagamentos referentes ao mês de agosto de 2025. Os repasses seguirão a ordem do número final do benefício (ignorando o dígito verificador após o traço), mantendo o formato tradicional que facilita a organização e a regularidade nos depósitos.

O que aconteceu?

Para os segurados que recebem até um salário mínimo, os valores começarão a ser pagos no período de 25 de agosto a 5 de setembro. Já aqueles que têm direito a quantias superiores ao piso nacional receberão entre os dias 1º e 5 de setembro.

Atualmente, o INSS realiza mais de 40 milhões de pagamentos mensalmente. Desse total, cerca de 28,2 milhões se referem a beneficiários que ganham até o mínimo, enquanto aproximadamente 12,3 milhões recebem valores acima disso.

A data exata do pagamento depende do penúltimo dígito do número do benefício, desconsiderando o último após o traço. É possível consultar essas informações no portal ou no aplicativo Meu INSS, utilizando CPF e a senha cadastrada na conta Gov.br.

Em caso de dúvidas, o cidadão pode ligar para o número 135. A Central oferece atendimento eletrônico 24 horas por dia, e também conta com operadores disponíveis durante o expediente comercial.

Pelo app ou site do Meu INSS, também dá para visualizar o extrato de pagamento, conferir os dados cadastrais e acessar outros serviços, com a ajuda da barra de pesquisa.

Calendário de pagamentos - até um salário mínimo

Final 1: 25 de agosto

Final 2: 26 de agosto

Final 3: 27 de agosto

Final 4: 28 de agosto

Final 5: 29 de agosto

Final 6: 1º de setembro

Final 7: 2 de setembro

Final 8: 3 de setembro

Final 9: 4 de setembro

Final 0: 5 de setembro

Calendário de pagamentos - acima de um salário mínimo

Finais 1 e 6: 1º de setembro

Finais 2 e 7: 2 de setembro

Finais 3 e 8: 3 de setembro

Finais 4 e 9: 4 de setembro

Finais 5 e 0: 5 de setembro