Inflação na Argentina acelera para 1,9% em julho ante junho

São Paulo

13/08/2025 16h52

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da Argentina teve alta de 1,9% em julho ante junho, informou nesta quarta-feira, 13, o Instituto Nacional de Estatística e Censo (Indec). O índice acelerou após alta de 1,6% em junho no comparativo mensal.

Na variação anual, a inflação no país foi de 36,6% em julho, o que representa uma desaceleração ante o nível de 39,4% em junho. Na variação acumulada do ano até julho, a inflação da Argentina ficou em 17,3%.

O Indec citou que o grupo com maior alta no mês foi "Recreação e cultura" (4,8%), seguido de "Transportes" (2,8%). As divisões com menores variações foram "Bebidas alcoólicas e tabaco" (0,6%) e "Vestuário e calçados" (-0,9%).

