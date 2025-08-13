Incêndios florestais alimentados por onda de calor e ventos fortes assolam a Europa

PATRAS, Grécia,/MADRID (Reuters) - Incêndios florestais causados pelo homem ou pela natureza e alimentados por uma onda de calor e ventos fortes causaram destruição no sul da Europa nesta quarta-feira, queimando casas e forçando milhares de moradores e turistas a fugir.

O fogo afetou quase 440.000 hectares na zona do euro até agora em 2025, o dobro da média para o mesmo período do ano desde 2006, de acordo com o Centro de Pesquisa Conjunta do Centro de Ciências da UE.

Chamas e fumaça escura se espalharam sobre uma fábrica de cimento atingida por um incêndio florestal que varreu olivais e florestas e interrompeu o tráfego ferroviário nos arredores da cidade grega de Patras, a oeste de Atenas.

"O que parece? Parece o dia do juízo final. Que Deus nos ajude e ajude as pessoas daqui", disse Giorgos Karvanis, um voluntário de Atenas que se deslocou para Patras para ajudar.

Autoridades ordenaram a retirada dos moradores de uma cidade com cerca de 7.700 habitantes perto de Patras na terça-feira e emitiram novos alertas nesta quarta-feira, aconselhando moradores de dois vilarejos próximos a sair.

Nas ilhas gregas de Chios, no leste, e Cefalônia, no oeste, ambas populares entre os turistas, autoridades recomendaram às pessoas que se deslocassem para um local seguro à medida que os incêndios se alastravam.

Na Espanha, um bombeiro voluntário morreu de queimaduras graves e várias pessoas foram hospitalizadas, enquanto a agência meteorológica estatal Aemet alertou que quase todo o país estava sob risco extremo ou muito alto de incêndio.

O homem de 35 anos de idade estava tentando criar aceiros perto da cidade de Nogarejas, na região central de Castilla y León, quando ficou preso no incêndio, informaram as autoridades regionais.

Ele foi a sexta pessoa a morrer neste ano em incêndios florestais na Espanha. Outras incluem dois bombeiros em Tarragona e Ávila, de acordo com os serviços de emergência.

Trabalhar em paisagens despreparadas coloca em risco a vida dos bombeiros, disse Alexander Held, especialista sênior em gestão de incêndios do Instituto Florestal Europeu, acrescentando que as autoridades devem se preparar criando zonas de amortecimento e limpando a vegetação que serve de combustível.

"Pegue um prédio industrial e imagine que não haja detectores de incêndio, sistemas de sprinklers, portas de proteção contra incêndio e rotas de fuga -- os bombeiros simplesmente se recusariam a entrar, mas em nossa paisagem esperamos que eles façam isso", disse Held.

O investimento de 1 bilhão de euros (US$1,2 bilhão) por ano em gestão florestal poderia salvar 9,9 milhões de hectares -- uma área do tamanho de Portugal -- e 99 bilhões de euros gastos no combate a incêndios e no trabalho de restauração posterior, de acordo com o Greenpeace.

SUSPEITA DE INCÊNDIO CRIMINOSO

A ministra do Meio Ambiente da Espanha, Sara Aagesen, disse à estação de rádio SER considerar que muitos incêndios em todo o país foram provocados por incendiários, devido à sua "virulência".

Um bombeiro foi preso na terça-feira por incêndios iniciados na área de Avila, ao norte de Madri, há duas semanas, enquanto a polícia disse na terça-feira que estava investigando uma mulher de 63 anos por supostamente ter iniciado incêndios na área de Muxia, na Galícia, em agosto.

A polícia também identificou um suspeito que teria sofrido queimaduras nas mãos depois de iniciar um pequeno incêndio em um empreendimento à beira-mar na região costeira sul de Cádiz, informou a Europa Press.

Tempestades iniciaram outros incêndios.

Na terça-feira, pouco depois das 17h, o corpo de bombeiros da Andaluzia foi inundado com ligações de moradores relatando um incêndio causado por um raio em uma floresta de castanheiras e carvalhos em Los Romeros, ao norte da cidade de Huelva. O incêndio provocou a retirada de cerca de 250 moradores, mas foi amplamente controlado na manhã desta quarta-feira.

Um incêndio em Trancoso, em Portugal, que vem queimando desde sábado, piorou durante a noite quando um raio reacendeu uma área considerada segura, informou o serviço de proteção civil.

Na Albânia, o ministro da Defesa, Pirro Vengu, disse que esta era uma "semana crítica", com vários incêndios florestais de grandes proporções ardendo em todo o país.

Cerca de 10.000 bombeiros, soldados e unidades de emergência da polícia lutaram contra um total de 24 incêndios florestais nesta quarta-feira, informou o Ministério da Defesa.

As chamas atingiram dois vilarejos no centro do país, forçando os moradores a fugir, levando consigo seus animais.

"Estamos indo para o meio de dois rios porque o fogo chegou", disse Hajri Dragoti, 68 anos, de Narte, que fugiu com sua esposa levando uma vaca, um burro e um cachorro. "Não podemos fazer nada, é como pólvora."

A Espanha estava em seu décimo dia de uma onda de calor que atingiu o pico na terça-feira, com temperaturas de até 45º Celsius, que deve durar até segunda-feira, tornando-a uma das mais longas já registradas, disse a Aemet.

O papa Leão transferiu sua audiência semanal da Praça de São Pedro para um local coberto no Vaticano, "para ficar um pouco longe do sol e do calor extremo", já que o Ministério da Saúde da Itália emitiu alertas de calor extremo para 16 cidades nesta quarta-feira, com previsão de temperaturas máximas de 39°C em Florença.

(Reportagem de Louiza Vradi, David Latona, Aislinn Laing, Ivana Sekularac, Ilse Filks, Andrei Khalip e Gavin Jones)