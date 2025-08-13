Topo

Notícias

Impactadas por tarifas dos EUA que já tenham contratos no Pronampe poderão prorrogar parcelas

Brasília

13/08/2025 17h58

As empresas participantes do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) impactadas pelas tarifas dos Estados Unidos poderão prorrogar e suspender pagamentos de parcelas vencidas ou a vencer.

A prorrogação de parcelas deverá respeitar o limite de 84 meses totais (sete anos) para pagamento. Essas empresas também poderão ainda pedir carência ou suspensão de pagamentos por até 12 meses.

Além disso, as empresas poderão usar novos recursos para quitar empréstimos antigos do Pronampe.

FGO vai garantir empréstimo

O Fundo Garantidor de Operações (FGO) poderá garantir até 100% do valor de cada empréstimo feito pelas instituições financeiras no âmbito do Pronampe. No entanto, essa garantia não poderá ultrapassar 85% do total da carteira de crédito da instituição no Pronampe.

Os recursos integralizados no FGO serão usados para cobrir as operações relacionadas ao apoio a exportadores de bens e serviços, bem como seus fornecedores, especialmente os impactados pela imposição de tarifas adicionais sobre exportações brasileiras aos Estados Unidos da América. Um ato do Ministério da Fazenda vai definir esses exportadores.

As modificações na lei do Pronampe, que é de 2020, foram feitas pela Medida Provisória (MP) 1.309/2025, editada nesta quarta-feira, 13, que traz um conjunto de medidas para socorrer as empresas afetadas pelo tarifaço imposto pelo governo Donald Trump.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Cerca de 150 pessoas denunciaram crimes cometidos pelo falecido magnata Al Fayed

PSG vence Tottenham nos pênaltis e conquista Supercopa da Uefa  kn/cyj/aam

Após críticas de bolsonaristas, Senado aprova indicação de Lula para STM

Governo planeja regulação de redes mais amplo e sem choque com Congresso

Operação policial no RJ mira fraude de R$ 114 mil contra a Uber; golpistas usaram IA

EUA anunciam que revogarão vistos de 'vários membros' do governo do Brasil

EUA restringe vistos para funcionários de países africanos e Cuba por missões médicas cubanas

STF recebe 26 influenciadores para evento sobre funcionamento da Justiça e democracia

Produção de etanol nos EUA sobe 1,11%, para 1,093 milhão de barris por dia

Barcelona inscreverá Joan García por lesão de 'longa duração' de Ter Stegen

'Soberania é intocável', diz Lula ao lançar medidas de apoio às exportações