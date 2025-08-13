Topo

IEA eleva previsão de oferta de petróleo para 2025 após decisão de aumento de produção da Opep+

13/08/2025 08h41

Por Enes Tunagur

LONDRES (Reuters) - A Agência Internacional de Energia (IEA) elevou nesta quarta-feira sua previsão de crescimento da oferta de petróleo este ano, após a decisão do grupo de produtores Opep+ de aumentar a produção, enquanto reduziu sua estimativa para a demanda devido à fraca atividade nas principais economias.

A IEA espera que a oferta mundial de petróleo aumente em 2,5 milhões de barris por dia (bpd) em 2025, acima dos 2,1 milhões de bpd previstos anteriormente, informou a agência que assessora os países industrializados em um relatório mensal.

A demanda mundial de petróleo aumentará em 680.000 bpd este ano, abaixo dos 700.000 bpd previstos anteriormente, informou a agência sediada em Paris.

"Os dados mais recentes mostram uma demanda sem brilho nas principais economias e, com a confiança do consumidor ainda deprimida, uma recuperação acentuada parece remota".

Apesar do aumento da produção da Opep+, os produtores não pertencentes à Opep continuarão a liderar o crescimento da oferta mundial neste ano e no próximo, de acordo com a IEA.

Apesar de ter reduzido sua previsão de demanda, a IEA espera que o refino global de petróleo se aproxime de um recorde histórico de 85,6 milhões de bpd em agosto, afirmou.

(Reportagem de Enes Tunagur)

