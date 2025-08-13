Idoso é baleado no rosto ao passear com cachorro durante assalto em Osasco

Um idoso de 65 anos foi baleado no rosto durante um assalto na manhã desta quarta-feira, em Osasco, na região metropolitana de São Paulo.

O que aconteceu

Idoso passeava por uma calçada acompanhado por um cachorro quando ocorreu o assalto. Imagens do circuito de segurança da região mostram quando um motociclista aborda o homem, identificado apenas como Eduardo, na Rua das Laranjeiras, segundo informações da Polícia Militar.

Suspeito anunciou o assalto e tentou levar a aliança que estava na mão de Eduardo. Na sequência, o criminoso, que se passava por entregador, atirou na vítima e fugiu.

Eduardo foi socorrido no helicóptero Águia da PM. Ele foi encaminhado ao Hospital das Clínicas, em São Paulo. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dele, que possui deficiência auditiva.

A motocicleta usada no crime tinha a placa clonada. Caso foi registrado no 1º DP de Osasco como tentativa de latrocínio (roubo seguido de morte). Até o momento, o suspeito não foi localizado.