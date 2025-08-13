Topo

Idosa denuncia padre faixa preta em jiu-jítsu e 'exorcista' por agressão em missa

O padre católico João José Bezerra, que é também lutador de jiu-jitsu, foi denunciado à polícia por agressão a uma idosa de 62 anos durante uma missa que ele celebrava, em São Manuel, no interior de São Paulo. A mulher relatou ter recebido tapas e puxões de cabelo durante uma suposta sessão de exorcismo pelo padre. A Polícia Civil abriu investigação por lesões corporais de natureza leve.

A Arquidiocese de Botucatu disse que afastou o padre das funções clericais e abriu um procedimento interno para apuração dos fatos. Diz ainda que presta solidariedade e apoio à vítima e sua família.

Conforme o registro policial, a idosa foi assistir a uma missa da novena de São Miguel Arcanjo, em que o padre Bezerra se apresentava como concelebrante convidado na condição de "exorcista".

Durante a celebração, a devota teria entrado em estado de inconsciência, o que levou o padre exorcista a agredi-la com tapas no rosto e puxões de cabelo, empurrando-a contra o banco.

O religioso foi contido por outros fiéis e continuou a missa. A mulher foi levada para a Santa Casa e passou por atendimento. O exame apontou hematomas no rosto, na cabeça e no ombro. Ela e a irmã foram ouvidas pela polícia e confirmaram as agressões.

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) diz que a apuração já foi concluída pela Delegacia Seccional de Botucatu, que colheu o depoimento do suspeito, de testemunhas e analisou imagens. A ocorrência foi encaminhada para o Juizado Especial Criminal. O Judiciário ainda não se pronunciou.

A Arquidiocese diz que não possui sacerdote designado como exorcista e que, pela norma da Igreja, o exercício deste ofício só acontece quando expressamente autorizado pelo bispo.

Em comunicado oficial, a Arquidiocese de Botucatu lamentou o fato envolvendo o padre João José Bezerra, expressou solidariedade e pediu desculpas à fiel envolvida e seus familiares.

"Situações de violência de qualquer natureza são absolutamente incompatíveis com a missão da Igreja e com o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo", diz. Informa ainda que colabora integralmente com as autoridades policiais e judiciais para "a efetiva apuração da verdade real".

Quem é o padre denunciado

O padre Bezerra foi ordenado há 17 anos e, até ser afastado, era vigário paroquial do Santuário de Santa Terezinha, em Cerqueira César, cidade que faz parte da arquidiocese de Botucatu.

Em 2023, o padre foi vice-campeão no mundial de jiu-jitsu na faixa marrom master 4 (até 88 kg) da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo disputado no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Devido ao vice-campeonato, ele foi graduado como faixa preta na modalidade.

