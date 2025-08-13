Ibovespa recua em dia com vencimentos e varejo na ponta negativa; MRV&Co sobe

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em queda nesta quarta-feira, com ajuste após registrar uma máxima em cerca de um mês na véspera, com ações de varejo entre os destaques negativos na sessão após dados fracos no setor, enquanto MRV&Co avançou bem após uma sinalização positiva sobre margens e guidance para 2025.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa caiu 0,88%, a 136.704,65 pontos, de acordo com dados preliminares, tendo marcado 136.534,63 pontos na mínima e 137.912,9 pontos na máxima. Na véspera, chegou a superar os 138 mil pontos no melhor momento.

Antes dos ajustes finais, o volume financeiro somava R$20,3 bilhões, em pregão também marcado pelo vencimento de opções sobre o Ibovespa e de contrato futuro do índice.

(Por Paula Arend Laier)