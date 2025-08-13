Ibovespa cede às correções e opera em queda moderada, na contramão de NY

O Índice Bovespa operava em queda moderada na manhã desta quarta-feira, 13, na contramão dos índices norte-americanos, e com perdas disseminadas entre praticamente todos os segmentos econômicos representados no mercado de ações. O recuo é atribuído a uma correção, depois da alta de 1,69% ontem, que levou o índice a contabilizar ganhos de quase 4% em agosto.

Parte dessa correção, segundo informam operadores nas mesas de negociação, é também influenciada pelo vencimento dos contratos do Ibovespa futuro, com menor disposição dos investidores em apostar na continuidade do movimento de alta. Outra questão relevante é a expectativa pela divulgação das linhas gerais do plano de contingência do governo para dar apoio aos setores afetados pelo tarifaço americano.

Na análise por índices setoriais na bolsa, o pior desempenho da manhã fica por conta das ações de consumo, em reflexo da cautela ante os sinais de desaceleração do setor em junho. Os dados de vendas no varejo indicaram números aquém do esperado em junho, o que surpreendeu o mercado pela intensidade. As vendas no varejo ampliado recuaram 2,5% naquele mês, superando até mesmo as estimativas mais pessimistas (-0,9%).

Segundo Pedro Moreira, sócio da One Investimentos, boa parte da correção é reflexo justamente do otimismo com o mercado americano, que acaba por absorver parte do fluxo de recursos que seriam destinados a mercados emergentes. "O mercado americano está puxando muito fluxo global, uma vez que o cenário está bem positivo lá. Os juros dos Treasuries recuam e a inflação veio em linha com o esperado, sem muito impacto das tarifas. Assim, os investidores aproveitam para realizar lucros nos mercados emergentes, que também vêm tendo desempenho positivo", afirma.

Às 11h40, o Ibovespa recuava 0,39%, aos 137.370,52 pontos. Entre os destaques negativos estavam Lojas Renner ON (-4,90% e Pão de Açúcar ON (-4,95%).