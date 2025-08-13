Ibama e Petrobras definem que simulado na Foz do Amazonas será na semana de 24 de agosto

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O órgão ambiental federal Ibama definiu, em conjunto com a Petrobras, que a janela para a realização de um simulado de emergência na Bacia da Foz do Rio Amazonas será na semana iniciada em 24 de agosto, conforme informou em email à Reuters.

O simulado é tido pela Petrobras como a última etapa antes que o Ibama decida se dará o seu aval para uma perfuração de um poço exploratório de petróleo e gás buscada há anos na região.

Ele terá duração de três a quatro dias, podendo variar, conforme as condições de execução das atividades planejadas, segundo o Ibama.

"Durante a APO (Avaliação Pré-Operacional), será verificado, por meio de simulações, a efetividade do Plano de Emergência Individual proposto", disse o Ibama, no email.

"Essas simulações testarão, na prática, a capacidade de resposta em caso de acidentes com derramamento de óleo, incluindo a eficiência dos equipamentos, a agilidade na resposta, o cumprimento dos tempos de atendimento à fauna previstos e a comunicação com autoridades e partes interessadas."

(Por Marta Nogueira)