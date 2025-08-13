Por que Hytalo Santos está proibido de ter contato com menores de 18 anos?

A Justiça da Paraíba proibiu ontem o influenciador Hytalo Santos, 28, de ter contato com menores de 18 anos. A decisão é em caráter provisório e a defesa do influencer pode recorrer.

Por que ele é investigado

Hytalo Santos é investigado pela exposição de adolescentes a conteúdos com conotação sexual para obter lucro. Justiça também determinou a suspensão dos perfis do influenciador nas redes sociais. A medida também interrompe a monetização dos canais.

Pedido foi feito pelo Ministério Público da Paraíba, em uma ação civil pública. As investigações começaram no final de 2024 após denúncias de vizinhos do influenciador.

"Em Bayeux, nós instauramos esse procedimento a partir de reclamações de moradores do condomínio onde vivia o influenciador, sobre conduta irregular dele com crianças e adolescentes, na produção de seus conteúdos, se estendendo até tarde e com barulho, muitas dessas filmagens envolvendo bebidas alcoólicas, além de cenas que tinham uma conotação sensual", afirmou a promotora Ana Maria França.

Justiça também autorizou a apreensão de todos os aparelhos eletrônicos utilizados por Hytalo para gravação, edição e divulgação de conteúdos. Celulares, computadores, câmeras, HDs, pen drives e demais equipamentos deverão ser encaminhados à polícia para a realização da análise pericial e extração dos dados. A decisão judicial foi assinada pelo juiz titular da 1ª Vara da Infância e Juventude de João Pessoa, Adhailton Lacet Correia Porto.

Autoridades pediram que empresa de rifa ligada ao influenciador seja suspensa em até 48 horas. O Ministério Público do Trabalho na Paraíba, o Ministério Público e a Polícia Civil recomendaram a suspensão da empresa "Fartura de Prêmios", que tem o influenciador Hytalo Santos como principal divulgador. Os indícios são de que ele utiliza a audiência com exploração de trabalho infantil nas redes sociais para alavancar a venda de rifas e sorteios.

A reportagem tenta contato com Hytalo para comentar as denúncias. O texto será atualizado em caso de resposta.

É importante destacar que a exploração do trabalho de crianças e adolescentes também é uma forma de 'adultização', sendo a exploração sexual umas das piores formas de trabalho infantil, conforme a Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho.

Flávio Henrique Freitas Evangelista Gondim, procurador do Trabalho

Quem é Hytalo Santos

Hitalo José Santos Silva, conhecido como Hytalo Santos, é paraibano e tem 28 anos. Ele se tornou o assunto das redes sociais nos últimos dias após o youtuber Felca denunciá-lo por crimes como pedofilia e exploração de menores.

Felca expôs a relação do influenciador com os adolescentes que aparecem em vídeos fazendo danças sensuais. Em seus vídeos para o canal do YouTube, Hytalo mostra os menores se beijando, faz perguntas como "já pulou a cerca?"," já pegou mais de quatro na balada?" e "já sentiu vontade de ficar com pai, mãe, primo ou tio de um amigo?".

O influenciador chama os menores de "Turma do Hytalo", e de "filhos". Eles não são adotados formalmente pelo paraibano, mas moram parte do tempo com ele. O perfil dele acumulava mais de 12 milhões de seguidores e foi banido do Instagram —assim como do TikTok— na última sexta-feira (8). Ele também tem 7 milhões de inscritos no canal do YouTube, que segue no ar.

Hytalo começou na internet em 2018 publicando vídeos de dança, especialmente de brega funk. Ele falou sobre sua história e carreira em uma entrevista em maio ao podcast PodCats. "Eu comecei fazendo de tudo. Sempre me virei nos 30. Vendia blusinha na escola, bijuterias, fazia faxina, já fui babá, professor de reforço. Lá no interior da Paraíba tem muito preconceito quanto a homem dançar. Aí eu comecei a dar aula de zumba na praça."

Foi durante essas aulas que ele conheceu Kamylinha, então com 12 anos. Hytalo contou que a menina era fã dele e, por isso, começaram a gravar as danças juntos. "Ela já era minha fã e eu nem seguidor tinha, mas ela já era minha fã. Aí eu me achava que tinha fãs. Tinha uns 4, 5 fãs que me esperavam [depois das aulas], tudo do tamanho dela", relembrou no podcast.

As danças gravadas com menores de idade, muitas delas com pouca roupa, começaram a fazer sucesso. Ele, então, passou a ganhar dinheiro ao divulgar os vídeos nas redes sociais. Com o passar dos anos, ele criou uma casa apelidada de "mansão" e levou algumas crianças para morar com ele, com a permissão dos pais. O influenciador oferecia aos adolescentes suporte financeiro, moradia, alimentação e educação. Em troca, eles aparecem em seus conteúdos.

Ele também ficou conhecido pela ostentação nas redes. Distribuição de celulares de última geração e até a doação de carros, casas e cirurgias plásticas para as "filhas" adolescentes estão entre os principais feitos. Em dezembro de 2023, quando se casou com o cantor Euro, ele presenteou todos os convidados da festa com um iPhone 15 Pro Max. Na época, revelou ter investido R$ 700 mil só nos convites e aproximadamente R$ 4 milhões na comemoração.

Vídeo de Felca

O vídeo de 50 minutos de Felca, intitulado de "adultização", já possui mais de 36 milhões de visualizações. A filmagem expõe conteúdos publicados por Hytalo Santos com crianças sendo sexualizadas e incentivadas a ter atos sexuais com outros menores.

A repercussão da denúncia de Felca fez Hytalo Santos ter o perfil no Instagram derrubado pela Meta. Kamylinha Santos, hoje com 17 anos, que gravava vídeos com Hytalo, também teve a conta desativada pela rede social.

A promotora do caso diz que a comoção social gerada pelo vídeo de Felca convergiu com ações com as quais o MP vinha trabalhando. "Agora a sociedade e as comunidades jurídica e legislativa estão voltando os olhos para uma necessidade do enquadramento legal para tipificar algumas condutas", afirma Ana Maria França.

Além da denúncia do MP, uma outra investigação contra o influencer está correndo na Polícia Civil. A corporação abriu um inquérito policial para apurar as condutas do investigado na área criminal.