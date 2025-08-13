Topo

Homem morre após ser 'esmagado' por esposa de 100 kg em acidente doméstico

O homem morreu após ser esmagado pela mulher obesa Imagem: Paula Giolito/Folhapress
Colaboração para o UOL, em São Paulo

13/08/2025 20h58

Um homem de 59 anos morreu após ser "esmagado" pela esposa, que pesa mais de 100 kg, em um acidente doméstico ocorrido na cidade do Porto, em Portugal.

O que aconteceu

O homem, que foi descrito como uma pessoa de porte físico magro, estava deitado no chão quando sua esposa, obesa, caiu por cima dele. O incidente ocorreu na última segunda-feira, segundo informações do jornal português Correio da Manhã.

Mulher teria perdido o equilíbrio ao levantar da cama para deitar ao lado de marido no chão, mas, acidentalmente, caiu por cima dele. Após a queda, ela ficou presa entre a cama e a parede, e não conseguiu se mover para sair de cima do homem.

Mulher gritou por socorro, os vizinhos ouviram e foram ajudar. De acordo com a mídia portuguesa, cinco pessoas precisaram unir forças para conseguir erguer a mulher e tirá-la de cima do marido. Entretanto, o homem já estava inconsciente.

Socorro médico foi acionado, mas a morte do homem foi confirmada no local. Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória.

Polícia de Portugal registrou o caso como morte resultante de asfixia acidental. A mulher não foi indiciada nem responderá por nenhuma conduta criminosa. Ela recebeu suporte psicológico para conseguir superar a fatalidade. Os dois não tinham filhos.

