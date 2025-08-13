Homem morre após ser 'esmagado' por esposa de 100 kg em acidente doméstico
Um homem de 59 anos morreu após ser "esmagado" pela esposa, que pesa mais de 100 kg, em um acidente doméstico ocorrido na cidade do Porto, em Portugal.
O que aconteceu
O homem, que foi descrito como uma pessoa de porte físico magro, estava deitado no chão quando sua esposa, obesa, caiu por cima dele. O incidente ocorreu na última segunda-feira, segundo informações do jornal português Correio da Manhã.
Mulher teria perdido o equilíbrio ao levantar da cama para deitar ao lado de marido no chão, mas, acidentalmente, caiu por cima dele. Após a queda, ela ficou presa entre a cama e a parede, e não conseguiu se mover para sair de cima do homem.
Mulher gritou por socorro, os vizinhos ouviram e foram ajudar. De acordo com a mídia portuguesa, cinco pessoas precisaram unir forças para conseguir erguer a mulher e tirá-la de cima do marido. Entretanto, o homem já estava inconsciente.
Socorro médico foi acionado, mas a morte do homem foi confirmada no local. Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória.
Polícia de Portugal registrou o caso como morte resultante de asfixia acidental. A mulher não foi indiciada nem responderá por nenhuma conduta criminosa. Ela recebeu suporte psicológico para conseguir superar a fatalidade. Os dois não tinham filhos.