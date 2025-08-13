Heleno diz que foi 'mal interpretado' em fala sobre virar a mesa na eleição

A defesa do general da reserva Augusto Heleno afirmou hoje ao STF que suas falas sobre "virar a mesa" e "agir contra determinadas pessoas" em uma reunião ministerial na véspera da eleição de 2022 foram mal-interpretadas e não têm relação nenhuma com a trama golpista. Seu advogado, Matheus Millanez, pede ainda a absolvição dele por falta de provas que o impliquem na tentativa de golpe.

O que aconteceu

Em manifestação de 153 páginas, defesa de Heleno afirma que não há provas de que ele teria participado de reuniões que discutiram a tentativa de golpe. Advogados disseram ainda que nenhuma testemunha contou ter falado com o general sobre golpe ou participado de reunião com ele sobre esse assunto.

Defesa ainda tenta explicar falas de Heleno durante reunião ministerial de julho de 2022. Episódio citado na denúncia da PGR como uma das etapas da estratégia golpista foi registrado em vídeo encontrado pela PF com o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid. Reunião teve Bolsonaro atacando o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e incitando seus ministros a agirem em resposta às supostas fraudes nas urnas eletrônicas.

"O que tiver que ser feito tem que ser feito antes das eleições..." - Não foi usada a palavra golpe, ele não disse o que deveria ser feito e não apresentou nenhum documento ou planejamento sobre, supostamente, como deveria ser feito, pois não havia nada conclusivo sobre este assunto. Sendo que não há o que se fazer após as eleições, pois as pesquisas já apontavam para um resultado apertado, seja para qual lado fosse.



"Se tiver que dar soco na mesa, é antes das eleições..." - Se tiver que virar a mesa, é antes das eleições ..." - Não afirmou, em nenhum momento, que deveria dar golpe de estado ou algo similar. Sua fala foi em sentido figurado e mal interpretada. Em discussões políticas, muitas vezes os ânimos acabam exaltados e palavras são ditas no calor do momento, mas em nenhum momento foi empreendido algo no sentido de alguma ação não republicana. Alegações finais da defesa de Augusto Heleno apresentadas nesta noite ao STF

Para advogado, não há nenhuma prova de que foram adotadas medidas concretas após essa reunião. Ele afirma ainda que Heleno não participou de nenhum encontro onde foram discutidas teses golpistas, que agiu estritamente dentro das obrigações legais de seus cargo de ministro de GSI e que se afastou de Bolsonaro após a derrota nas eleições de 2022.

Defesa ainda afirma que anotações encontradas com Heleno eram manuscritos pessoais que nunca foram compartilhados com ninguém. Para defesa, caderneta continha apenas a visão do militar sobre o "conturbado cenário político". Documento de 101 páginas apreendido pela PF continha "diretrizes estratégicas" sobre ataques a urnas eletrônicas e indicações de espionagem de petistas.

Prazo para alegações finais termina hoje. Estes são os últimos argumentos apresentados pelas defesas dos réus e vão por escrito ao Supremo. Essa é a última fase do processo antes de começar o julgamento da ação penal por tentativa de golpe de Estado.

A alcunha "Caderneta Golpista" revela má-fé da PF e de parte da mídia, com o objetivo de comprometer a imagem do réu ao fazerem ilações caluniosas e fora de contexto, vinculando esse documento a uma espécie de atos preparatórios para uma futura ruptura institucional, como se fosse proibido pensar e escrever, de forma privada, sobre qualquer tema da vida nacional