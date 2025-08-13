Topo

Notícias

Hapvida tem queda de quase 70% no lucro líquido ajustado do 2º tri

13/08/2025 21h29

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - A Hapvida apresentou um lucro líquido ajustado de R$148,9 milhões no segundo trimestre, declínio de 69,6% ante a mesma etapa do ano passado, com menor desempenho operacional.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado da empresa caiu 26,6% no trimestre, para R$703,3 milhões, conforme balanço divulgado nesta quarta-feira.

Excluindo um impacto não recorrente do ReSUS, o Ebitda caiu 1,6% ano a ano, para R$905,4 milhões, acrescentou a empresa.

Analistas, em média, esperavam um lucro de R$223,7 milhões e um Ebitda de R$837,7 milhões para a operadora de saúde no trimestre de abril a junho, segundo pesquisa da LSEG.

A receita líquida do período totalizou R$7,67 bilhões, um aumento de 7,3% ante o segundo trimestre de 2024, impulsionada principalmente pelo crescimento de 7,7% na linha de planos de saúde, resultado dos reajustes de preços realizados.

A Hapvida também registrou uma adição líquida de 57,7 mil clientes em planos de saúde no período, movimento atribuído à retomada comercial após efeitos sazonais do primeiro trimestre.

Já a sinistralidade caixa atingiu 73,9% no segundo trimestre, alta de 0,4 ponto percentual versus um ano antes. Excluindo efeitos relacionados a procedimentos assistenciais provenientes de ações judiciais, o indicador marcaria 72,8%.

