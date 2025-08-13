Topo

Notícias

Haddad diz que plano de apoio contra tarifaço é primeira rodada, pode não ser a única

13/08/2025 13h15

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o plano anunciado pelo governo nesta quarta-feira para apoiar setores afetados pela tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros representa a “primeira medida”, podendo não ser a única.

Em evento de lançamento do plano, no Palácio do Planalto, Haddad afirmou que o governo continuará monitorando de perto as exportações e movimentos comerciais globais. Segundo ele, setores que hoje não estão incluídos nas iniciativas poderão entrar no radar do governo.

(Por Bernardo Caram e Lisandra Paraguassu)

