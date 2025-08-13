Evento do BTG com governadores de direita tem ataques a Lula e aplausos

Governadores de São Paulo, Paraná, Goiás e Rio Grande do Sul receberam elogios e aplausos ao criticarem o governo Lula em um evento sobre agronegócio realizado nesta quarta-feira (13), em São Paulo, pelo banco BTG Pactual.

O que aconteceu

Em um painel com tom eleitoral, os governadores fizeram autoelogios e defenderam ajuste fiscal, autonomia dos estados e redução da máquina pública. Eles foram apresentados pelo banqueiro André Esteves como "políticos excelentes, respeitados, com excelente track record [histórico] nos seus governos e protagonistas do ano eleitoral no ano que vem". Também foram exaltados pelo mediador, Mansueto Almeida, economista-chefe do banco e ex-secretário do Tesouro Nacional no governo Jair Bolsonaro.

Os governadores apontaram o governo federal como responsável por um ambiente de instabilidade econômica e política no país. Também disseram que Lula adota medidas populistas, com gastos elevados, e cria divisões na sociedade. O discurso comum foi o de que políticas de contenção de despesas e reformas estruturais seriam mais eficazes para garantir crescimento e justiça social, em contraste com a condução atual do governo federal.

Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) destacou a privatização da Sabesp e mudanças em benefícios tributários no estado. Reiterou a defesa de cortes e concessões e afirmou que o país "não aguenta mais Lula", sendo aplaudido pela plateia.

O governador de São Paulo disse que o país perde oportunidades estratégicas por "discutir picuinhas" e defendeu reformas estruturais para conter despesas e atrair investimentos. O tom reforçou acenos eleitorais e alinhou o discurso ao campo oposicionista para 2026.

O mundo tá de porta aberta pro Brasil. E a gente andando aqui numa ciranda e discutindo picuinha. O Brasil não aguenta mais excesso de gasto. O Brasil não aguenta mais, não tolera mais aumento de imposto. O Brasil não aguenta mais corrupção. O Brasil não aguenta mais o PT. O Brasil não aguenta mais o Lula. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), adotou o discurso mais duro contra Lula. Afirmou que o petista faz uma "política irresponsável" e divide a população, além de ironizar Lula, dizendo que "o Brasil é enorme, mas tem um anão na Presidência". Caiado relacionou dificuldades fiscais dos estados a conflitos diplomáticos do governo federal, como as tarifas de 50% aos produtos brasileiros aplicados pelo governo de Donald Trump.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), foi o mais moderado no tom, mas não poupou críticas indiretas a Lula. Apresentou o Rio Grande do Sul como exemplo de que "ajuste fiscal não é inimigo do social" e citou reformas como a extinção do quinquênio e a equiparação das regras previdenciárias de militares e civis. Reforçou programas sociais do estado, como incentivos à permanência de jovens na escola, para contrapor o discurso de que cortes orçamentários prejudicam a área social.

O governador gaúcho também afirmou que o país precisa "virar a página" e adotar uma nova geração de lideranças, com reformas estruturais e estabilidade institucional para atrair investimentos. Defendeu mudanças nas regras do Supremo e no modelo das emendas parlamentares, além de ajustes permanentes na Previdência, para evitar que governos consumam capital político com reformas repetitivas.

Ecoando a fala de Esteves, o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), exaltou a "nova safra de governadores" como a "melhor dos últimos 30 anos". Defendeu a industrialização do agronegócio e disse que o Brasil perde oportunidades de se posicionar como alternativa à China na indústria por "falta de capacidade diplomática e planejamento".