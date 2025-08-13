Goolsbee diz que Fed busca entender se tarifas elevarão a inflação de forma pontual ou persistente

(Reuters) - O presidente do Federal Reserve de Chicago, Austan Goolsbee, disse que o banco central dos Estados Unidos está lutando para entender se as tarifas aumentarão a inflação apenas temporariamente ou de forma mais persistente, o que embasará sua decisão sobre quando cortar a taxa de juris.

"Ao entrarmos no outono, serão algumas reuniões com decisões em aberto e teremos que descobrir isso", disse Goolsbee na Câmara de Comércio da Grande Springfield. "A coisa mais difícil que um banco central tem de fazer é tentar definir o momento certo."

Ele disse que não está confiante em presumir que as tarifas serão apenas um choque único para a inflação e quer ver mais dados antes de chegar a uma opinião sobre a necessidade de um corte na taxa de juros.

