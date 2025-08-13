'Golpe dos avós': bandidos se passam por netos e roubam R$ 27 mi de idosos

Um grupo de criminosos arrecadou cerca de R$ 27 milhões ligando para avós e pedindo dinheiro em nome de seus netos.

O que aconteceu

A partir de call centers na República Dominicana, criminosos ligavam para idosos. A procuradora federal Leah Foley disse ontem, em coletiva de imprensa, que os golpistas pediam dinheiro para pagar uma fiança ou cobrir custos de um acidente, por exemplo. Na sequência, supostos advogados assumiam a ligação e tratavam do pagamento.

Motoristas da Uber participavam do esquema sem saber. Os suspeitos pediam um Uber para a coleta do dinheiro. Algumas vezes, os idosos eram levados até uma agência bancária para fazer a retirada. Por fim, o dinheiro era entregue a outra pessoa.

Crimes fizeram 400 vítimas, com média de idade de 84 anos. A procuradora federal Leah Foley classificou o esquema como "cruel e malicioso".

O objetivo deles era enganar nossos avós, pais, vizinhos e amigos, fazendo-os entregar suas economias de uma vida inteira sob falsos pretextos. E eles conseguiram roubar milhões.

Procuradora federal Leah Foley

Quadrilha se dividia entre República Dominicana e EUA

Treze pessoas foram indiciadas. De acordo com as autoridades norte-americanas, duas pessoas estão foragidas na República Dominicana e outras duas estão foragidas nos EUA. Os suspeitos responderão por crimes como conspiração para cometer fraude postal, fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.

Número de vítimas pode ter sido muito maior. Conforme os investigadores, idosos podem não ter denunciado por vergonha. Também segundo a polícia, 50 vítimas foram nos EUA.

Denúncia da Uber deu origem à investigação

Empresa contatou o FBI após detectar fraude. A Uber informou, em nota, ter usado "tecnologia antifraude para detectar rapidamente e denunciar proativamente atividades suspeitas às autoridades".

Plataforma está treinando motoristas. O objetivo da empresa é qualificar os profissionais para ajudar na prevenção de incidentes do tipo.