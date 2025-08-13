Topo

Notícias

'Golpe dos avós': bandidos se passam por netos e roubam R$ 27 mi de idosos

Vítimas tinham média de idade de 84 anos - Getty Images
Vítimas tinham média de idade de 84 anos Imagem: Getty Images
do UOL

Colaboração para o UOL, de São Paulo

13/08/2025 13h25

Um grupo de criminosos arrecadou cerca de R$ 27 milhões ligando para avós e pedindo dinheiro em nome de seus netos.

O que aconteceu

A partir de call centers na República Dominicana, criminosos ligavam para idosos. A procuradora federal Leah Foley disse ontem, em coletiva de imprensa, que os golpistas pediam dinheiro para pagar uma fiança ou cobrir custos de um acidente, por exemplo. Na sequência, supostos advogados assumiam a ligação e tratavam do pagamento.

Motoristas da Uber participavam do esquema sem saber. Os suspeitos pediam um Uber para a coleta do dinheiro. Algumas vezes, os idosos eram levados até uma agência bancária para fazer a retirada. Por fim, o dinheiro era entregue a outra pessoa.

Crimes fizeram 400 vítimas, com média de idade de 84 anos. A procuradora federal Leah Foley classificou o esquema como "cruel e malicioso".

O objetivo deles era enganar nossos avós, pais, vizinhos e amigos, fazendo-os entregar suas economias de uma vida inteira sob falsos pretextos. E eles conseguiram roubar milhões.
Procuradora federal Leah Foley

Quadrilha se dividia entre República Dominicana e EUA

Treze pessoas foram indiciadas. De acordo com as autoridades norte-americanas, duas pessoas estão foragidas na República Dominicana e outras duas estão foragidas nos EUA. Os suspeitos responderão por crimes como conspiração para cometer fraude postal, fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.

Número de vítimas pode ter sido muito maior. Conforme os investigadores, idosos podem não ter denunciado por vergonha. Também segundo a polícia, 50 vítimas foram nos EUA.

Denúncia da Uber deu origem à investigação

Empresa contatou o FBI após detectar fraude. A Uber informou, em nota, ter usado "tecnologia antifraude para detectar rapidamente e denunciar proativamente atividades suspeitas às autoridades".

Plataforma está treinando motoristas. O objetivo da empresa é qualificar os profissionais para ajudar na prevenção de incidentes do tipo.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Trump diz que Congresso precisa aprovar projeto com extensão aos 30 dias de controle da polícia de Washington

Trump quer 'rapidamente' reunião trilateral com Putin e Zelensky

Carla Zambelli vai ficar presa até Justiça italiana avaliar questões de saúde da deputada

Planta aquática cobre lago em El Salvador e afasta turistas

Lula: em tempo de tarifaço, País alcançou 400 novos acordos comerciais

Segurança do México motivou entrega de 26 supostos traficantes aos EUA, diz presidente

Lula diz que 'não tem medo de briga', mas que antes quer negociar com os EUA

Lula sobre MP: governo está 'passando a bola' para time da Câmara e do Senado

Cristian Romero substitui Son como capitão do Tottenham

Haddad diz que medidas vão atenuar impacto inicial do tarifaço

Paz na Ucrânia requer cessar-fogo e pressão sobre Rússia, diz Itália