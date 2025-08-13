Aplicativo para ganhar dinheiro curtindo foto no Instagram é golpe

São golpes as publicações que circulam nas redes sociais promovendo aplicativos que prometem pagar dinheiro para quem curtir fotos de famosos no Instagram.

Os posts fraudulentos afirmam que é possível ganhar dinheiro facilmente pelos aplicativos InstaPix e InstaPremium. Os usuários que instalam os apps são induzidos a pagar uma quantia para liberar os ganhos, mas nunca recebem os valores prometidos.

A Meta, empresa responsável pelo Instagram, disse que "a informação não é verdadeira".

O que diz o post

Há diversas publicações diferentes promovendo os aplicativos e todas seguem um padrão semelhante. Elas contêm um vídeo que mostra como uma pessoa conseguiu comprar facilmente itens variados (moto, móveis, compras em um supermercado, entre outras mercadorias) "apenas curtindo fotos de artistas e famosos" no Instagram.

A seguir, a pessoa mostra a tela do seu smartphone e explica como o app funciona. São exibidas diversas fotos de celebridades, cada uma contendo a frase "Você tem interesse nessa publicação?" e dois botões: "Sim" e "Não". A cada clique em um deles, aparece uma mensagem na tela com o suposto valor depositado na conta - no exemplo citado, ele varia de R$ 82,94 a R$ 124,67. "Posso fazer quantas vezes eu quiser", diz a mulher, reforçando a ideia de que seria possível obter grandes quantias em um curto espaço de tempo.

Por fim, a pessoa retira o valor total, mostra que o dinheiro "cai na conta na hora" via Pix e exibe o saldo com a quantia supostamente depositada como "prova" de que tudo é real. Ela ainda destaca que o processo "é superrápido" e orienta os interessados a clicar em "Saiba mais" para instalar o aplicativo, que é "gratuito".

Por que é falso

Não é possível ganhar dinheiro curtindo fotos no Instagram. Ao UOL Confere, a Meta, empresa responsável pelo Instagram, disse que a informação contida nas publicações enganosas "não é verdadeira".

Usuários de apps pagam suposta taxa, mas não recebem valor prometido. Ao clicar no link indicado pelas publicações enganosas, o interessado deve preencher um formulário e fornecer dados pessoais, como nome completo e CPF, para baixar e começar a usar o aplicativo. No site Reclame Aqui, diversos usuários relatam que são orientados a pagar uma suposta taxa para liberar o valor acumulado por meio do app, mas a quantia prometida pelas curtidas nunca é depositada mesmo após cumprirem todos os requisitos. Também há casos em que o acesso ao aplicativo é bloqueado após as primeiras tentativas de reembolso (aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui e aqui).

Golpe da "renda extra" promete dinheiro em troca de curtidas. Criminosos usam uma prática parecida para atrair interessados com a promessa de ganhos extras a partir de pequenas tarefas online, como curtir determinadas publicações em redes sociais e responder a pesquisas. No começo, são depositados valores baixos a cada etapa cumprida, com o intuito de passar credibilidade. Porém, logo são oferecidas tarefas que rendem valores mais alto. Para ter acesso a elas, as pessoas precisam pagar uma certa quantia com a promessa de que haverá o reembolso por este gasto inicial, o que nunca acontece (aqui, aqui, aqui, aqui e abaixo).

Caí em um golpe. E agora?

Registre o boletim de ocorrência imediatamente. A recomendação é do delegado Carlos Afonso Gonçalves, da Divisão de Crimes Cibernéticos da Polícia Civil de SP. No estado de São Paulo, o registro pode ser feito de forma virtual pelo site da Delegacia Eletrônica (aqui).

Faça uma reclamação contra a empresa no Procon. A orientação é da Secretaria Nacional do Consumidor. Veja quais são os canais e contatos para fazer a denúncia em cada estado do país aqui.

Entre em contato com o seu banco ou operadora do cartão de crédito para denunciar a fraude e tentar o estorno do valor.

