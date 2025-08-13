Até 2030, 95% dos carros da GM feitos no Brasil serão eletrificados, diz VP

Até 2030, mais de 90% dos veículos fabricados pela GM no Brasil serão eletrificados. A promessa é de Fabio Rua, vice-presidente da GM América do Sul, convidado da nova edição do "UOL Líderes", videocast do UOL Economia que entrevista líderes do mundo empresarial.

A gente anunciou que, até o final dessa década, a GM teria dez [modelos de] carros eletrificados --e a isso pode incluir o híbrido, híbrido flex, híbrido plug-in e o próprio elétrico no nosso portfólio. Mas eu posso dar um passo adiante e dizer que, até 2030, de 90% a 95% do nosso portfólio fabricado no Brasil vai ser eletrificado.

Fabio Rua, vice-presidente da GM América do Sul

Carros a combustão serão menos poluentes. "O que eu posso garantir é que os carros a combustão vão ser cada vez mais eficientes do ponto de vista energético, vão poluir cada vez menos. As tecnologias que a gente tem hoje à disposição permitem que a gente mantenha, eventualmente, essa tecnologia da combustão", diz ele na entrevista.

A GM tem carros com a tecnologia que o nosso cliente tem interesse em adquirir. Então, a gente vai ter carros a combustão, carros híbridos, carros elétricos, e lá no futuro, por que não, carros a hidrogênio.

Fabio Rua, vice-presidente da GM América do Sul

Preços que cabem no bolso

Hoje, existem já veículos eletrificados que cabem no bolso de qualquer pessoa que tem interesse em adquirir um veículo com essa tecnologia. Os custos entre o carro a combustão e o eletrificado estão cada vez mais próximos, e existem até carros eletrificados [a preços] mais baixos da mesma categoria do que um carro a combustão.

Fabio Rua, vice-presidente da GM América do Sul

Veículos 100% elétricos. Em 2025, a GM anunciou o lançamento de cinco veículos; entre eles, dois 100% elétricos: Spark EUV e Captiva EV. O Spark está em fase de pré-venda, com preço de R$ 160 mil. O Captiva tem previsão de lançamento ainda neste segundo semestre.

O Spark EUV, da GM, está em pré-venda Imagem: Divulgação

A GM iniciou suas operações no Brasil em 1925. Neste ano, comemora seu centenário no país. No período, produziu cerca de 20 milhões de veículos. Tem cinco fábricas, um campo de provas, um centro logístico e cerca de 14 mil funcionários.