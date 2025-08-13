Topo

Notícias

General Heleno nega participação na trama golpista em alegações ao STF

13/08/2025 20h51

A defesa do general Augusto Heleno negou nesta quarta-feira (13) que o militar teve participação na trama golpista ocorrida durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), os advogados de Heleno defenderam sua absolvição nas alegações finais enviadas ao Supremo Tribunal Federal (STF). Ele é um dos réus do núcleo 1 da trama golpista.

Notícias relacionadas:

Durante o processo, a Procuradoria-Geral da República (PGR) acusou Augusto Heleno de dar apoio às medidas para desacreditar o sistema de justiça, a votação eletrônica e às ações do ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) Alexandre Ramagem, que era subordinado à Abin, para a "construção de ações para desacreditar as instituições".

Para a defesa, as provas colhidas durante a instrução do processo "afastam qualquer hipótese de protagonismo" de Heleno na trama golpista.

"Uma análise detida dos fatos narrados na denúncia revela que a conduta do general Heleno, então Ministro do GSI, foi meramente acessória e periférica em relação ao núcleo organizacional, não havendo elementos que indiquem relevância causal de sua atuação para o êxito da empreitada criminosa", afirmou a defesa. 

A manifestação dos advogados está nas alegações finais que foram encaminhadas ao ministro Alexandre de Moraes, relator do processo. O prazo final de 15 dias para os advogados protocolarem suas manifestações termina hoje, às 23h59.

As alegações representam a última manifestação dos réus antes do julgamento que pode condenar ou absolver os acusados.

Além de Bolsonaro, mais seis aliados devem apresentar suas alegações. Por estar na condição de delator, Mauro Cid entregou as alegações no mês passado. 

Réus do núcleo 1: 

  • Jair Bolsonaro - ex-presidente da República; 
  • Alexandre Ramagem - ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin);
  • Almir Garnier - ex-comandante da Marinha;
  • Anderson Torres - ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança do Distrito Federal;
  • Augusto Heleno - ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional;
  • Paulo Sérgio Nogueira (general), ex-ministro da Defesa;
  • Walter Braga Netto - ex-ministro de Bolsonaro e candidato à vice na chapa de 2022.
  • Mauro Cid (tenente-coronel), ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. 

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Comissão da Câmara aprova projeto de lei que endurece crimes contra menores nas redes

Lula diz que enviou carta convidando Trump para COP30: 'mundo passa por um gravíssimo problema'

Lula diz que já convidou Trump para vir ao Brasil na COP30

"Saúde e soberania não se negociam", diz Padilha após sanção dos EUA

Com risco de inundação histórica, moradores do Alasca deixam suas casas

Ministro Padilha defende Mais Médicos de "ataques injustificáveis" dos EUA após sanções

CBF divulga datas e horários dos jogos das quartas da Copa do Brasil

Defesa de Bolsonaro pede ao STF absolvição e anulação de delação de Cid

Leonardo Sakamoto recebe Ordem do Mérito da Justiça do Trabalho em Brasília

Barroso vota para proibir retorno de vítimas de violência ao exterior

NBA aprova venda do Boston Celtics por US$ 6,1 bilhões