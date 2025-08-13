Topo

Notícias

Gás para Todos: distribuidoras aceitam vender GLP a preço de atacado

Rio

13/08/2025 20h36

Um dos impasses para o anúncio do programa do governo Gás para Todos foi ultrapassado esta semana, segundo apurou o Estadão/Broadcast, com a aceitação, pelas distribuidoras, da venda do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) ao preço de atacado, e não a varejo como pretendiam. Segundo pessoas ligadas ao tema, o programa deve ser anunciado ainda em agosto e um pouco menor do que o previsto inicialmente.

Antes seriam 20,5 milhões de famílias com seis cargas de GLP por ano, ou seja, 120 milhões de cargas. Agora a previsão é de que sejam 68,5 milhões de cargas inseridas no programa. Só terão o benefício famílias com duas pessoas ou mais.

A família com duas pessoas receberá, por ano, carga correspondente a três botijões de 13 quilos por ano; a com três pessoas, quatro; e, com quatro ou mais pessoas, seis. Cada botijão dura, em média, dois meses para uma família de quatro pessoas.

Outro impasse continua na mesa, o da obrigação de as distribuidoras aumentarem o número de botijões disponíveis. Cada botijão de 13 quilos representa um custo de R$ 200, o que demandaria investimentos elevados das distribuidoras.

Segundo indivíduos a par do assunto, a entrada da Petrobras no mercado de distribuição de GLP atropelou o lançamento do programa, um movimento visto com cautela pelo setor, depois que a presidente da empresa, Magda Chambriard, atribuir a volta ao segmento ao aumento da margem do negócio, que, segundo ela, teria evoluído 188% entre 2020 e 2023.

A Petrobras atuava no mercado de gás de cozinha por meio da Liquigás, vendida em 2020, durante o governo de Jair Bolsonaro, por R$ 4 bilhões para um consórcio formado pela Copagaz, Itaúsa e Nacional Gás.

Segundo operadores do setor, com a saída da estatal do mercado, o GLP ficou mais competitivo, mas observam que a rentabilidade não é eterna, e que os acionistas da estatal podem acabar sendo punidos.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Homem morre após ser 'esmagado' por esposa de 100 kg em acidente doméstico

Trump ameaça declarar emergência nacional para estender ação em Washington

Heleno diz que foi 'mal interpretado' em fala sobre virar a mesa na eleição

Ramagem diz ao STF que deixou governo Bolsonaro antes de 'recrudescimento' golpista

Defesa de general Heleno pede redução de pena por participação menor em golpe

Rubio revoga visto de secretário do Ministério da Saúde por causa do Mais Médicos

'Para ele, meu marido era um saco de lixo', diz esposa de gari morto em BH

Sinner vence Mannarino após paralisação e avança às quartas em Cincinnati

Lotofácil tem prêmio estimado de R$ 1,8 milhão; confira números sorteados

Lula vai mandar projeto de regulamentação de redes sociais após conversa com setores da sociedade

Lotomania: Prêmio acumulado é de R$ 1,9 milhão; veja números sorteados