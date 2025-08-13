Topo

Notícias

FriGol registra lucro líquido de R$ 86,6 milhões no segundo trimestre

São Paulo

13/08/2025 08h23

A FriGol, processadora de carne bovina, registrou lucro líquido de R$ 86,6 milhões no segundo trimestre de 2025, alta expressiva ante o R$ 1,7 milhão no segundo trimestre de 2024. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) foi de R$ 154,1 milhões, avanço de 234,6%, com margem de 15,7%, informou ontem (12) a empresa.

A companhia também alcançou faturamento bruto de R$ 1 bilhão no segundo trimestre de 2025, um crescimento de 25,3% ante igual período do ano anterior. A receita líquida atingiu R$ 984,1 milhões, também 25% superior, refletindo a forte demanda e melhores preços no mercado externo.

Para o CEO da FriGol, Luciano Pascon, os números positivos são resultado da melhora nos preços, especialmente no mercado chinês, e da estratégia de diversificação dos destinos das exportações, buscando mercados mais rentáveis. As vendas externas representaram 56,3% do faturamento no período, um aumento de 4,7 pontos porcentuais frente ao segundo trimestre do ano passado.

Embora a China siga como o principal destino das exportações, sua participação caiu de 81% para 77%, devido à ampliação da presença da empresa em outros mercados. Israel, Hong Kong e outros países do Sudeste Asiático - como Indonésia, Filipinas e Cingapura - ganharam espaço, assim como a União Europeia, Canadá, Chile e Arábia Saudita, destacando a diversificação da carteira de clientes.

Apesar dos resultados, a FriGol enfrentou desafios ligados ao ciclo pecuário, que restringiu a oferta de boi gordo e pressionou o preço da arroba, que subiu cerca de 40% em comparação anual. Isso refletiu numa redução de 8% no volume abatido, totalizando 155 mil bovinos no trimestre, segundo o diretor financeiro e de sustentabilidade, Carlos Corrêa. No mercado interno, que representou 43,7% do faturamento, as margens permaneceram pressionadas pela alta do custo da arroba e pela baixa demanda.

A alavancagem (dívida líquida/Ebitda) atingiu 1,5x ao fim de junho. Além disso, a FriGol encerrou o trimestre com caixa de R$ 206,8 milhões.

No acumulado do primeiro semestre, a FriGol somou receita bruta de R$ 2,1 bilhões, crescimento de 21% em relação a 2024, com lucro líquido de R$ 87,6 milhões, revertendo prejuízo de R$ 3,3 milhões do igual período do ano anterior.

