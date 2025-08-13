França, Alemanha e Reino Unido consideram restabelecer sanções contra o Irã

Por Michel Rose

PARIS (Reuters) - França, Alemanha e Reino Unido escreveram para as Nações Unidas para dizer que estão prontas para restabelecer as sanções contra o Irã, caso o país não retorne às negociações com a comunidade internacional sobre seu programa nuclear.

Os ministros das Relações Exteriores do chamado grupo E3 escreveram para a ONU na terça-feira para levantar a possibilidade de sanções "snapback", a menos que o Irã tome medidas, de acordo com uma carta compartilhada pelo Ministério das Relações Exteriores da França.

A carta foi relatada pela primeira vez pelo Financial Times e pelo jornal francês Le Monde.

"Deixamos claro que, se o Irã não estiver disposto a chegar a uma solução diplomática antes do final de agosto de 2025, ou não aproveitar a oportunidade de uma extensão, o E3 está preparado para acionar o mecanismo snapback", disseram os ministros na carta.

Eles acrescentaram que ofereceram ao Irã uma expansão limitada para permitir negociações diretas entre os Estados Unidos e o Irã, mas que a oferta permaneceu sem resposta do Irã até o momento.

Os três países europeus, juntamente com a China e a Rússia, são as partes restantes de um acordo nuclear de 2015 firmado com o Irã -- do qual os EUA se retiraram em 2018 -- que suspendeu as sanções ao país do Oriente Médio em troca de restrições ao seu programa nuclear.

O aviso do E3 vem após conversas "sérias, francas e detalhadas" com o Irã em Istambul no mês passado, a primeira reunião cara a cara desde os ataques israelenses e norte-americanos às instalações nucleares do país em junho.

O parlamentar iraniano Manouchehr Mottaki, que foi ministro das Relações Exteriores de 2005 a 2010, disse que o Parlamento do Irã "está com o dedo no gatilho para se retirar do Tratado de Não Proliferação Nuclear (TNP)" se as sanções internacionais forem reimpostas após qualquer invocação do E3 do mecanismo snapback.

(Reportagem de Michel Rose em Paris, reportagem adicional de Surbhi Misra em Bengaluru e da Redação de Dubai)