Topo

Notícias

França, Alemanha e Reino Unido consideram restabelecer sanções contra o Irã

13/08/2025 08h42

Por Michel Rose

PARIS (Reuters) - França, Alemanha e Reino Unido escreveram para as Nações Unidas para dizer que estão prontas para restabelecer as sanções contra o Irã, caso o país não retorne às negociações com a comunidade internacional sobre seu programa nuclear.

Os ministros das Relações Exteriores do chamado grupo E3 escreveram para a ONU na terça-feira para levantar a possibilidade de sanções "snapback", a menos que o Irã tome medidas, de acordo com uma carta compartilhada pelo Ministério das Relações Exteriores da França.

A carta foi relatada pela primeira vez pelo Financial Times e pelo jornal francês Le Monde.

"Deixamos claro que, se o Irã não estiver disposto a chegar a uma solução diplomática antes do final de agosto de 2025, ou não aproveitar a oportunidade de uma extensão, o E3 está preparado para acionar o mecanismo snapback", disseram os ministros na carta.

Eles acrescentaram que ofereceram ao Irã uma expansão limitada para permitir negociações diretas entre os Estados Unidos e o Irã, mas que a oferta permaneceu sem resposta do Irã até o momento.

Os três países europeus, juntamente com a China e a Rússia, são as partes restantes de um acordo nuclear de 2015 firmado com o Irã -- do qual os EUA se retiraram em 2018 -- que suspendeu as sanções ao país do Oriente Médio em troca de restrições ao seu programa nuclear.

O aviso do E3 vem após conversas "sérias, francas e detalhadas" com o Irã em Istambul no mês passado, a primeira reunião cara a cara desde os ataques israelenses e norte-americanos às instalações nucleares do país em junho.

O parlamentar iraniano Manouchehr Mottaki, que foi ministro das Relações Exteriores de 2005 a 2010, disse que o Parlamento do Irã "está com o dedo no gatilho para se retirar do Tratado de Não Proliferação Nuclear (TNP)" se as sanções internacionais forem reimpostas após qualquer invocação do E3 do mecanismo snapback.

(Reportagem de Michel Rose em Paris, reportagem adicional de Surbhi Misra em Bengaluru e da Redação de Dubai)

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Escritor egípcio Sonallah Ibrahim morre aos 88 anos

Egito anuncia "esforços" com mediadores para obter trégua em Gaza

China e EUA trocam farpas sobre passagem de navio de guerra norte-americano no Mar do Sul da China

Ataques aéreos na Nigéria deixaram quase 600 mortos em oito meses, diz Força Aérea

McDonalds's Japão pede desculpas por fiasco de sua campanha Pokémon

Rússia diz que Trump e Putin discutirão "todas as questões acumuladas" nas relações bilaterais

França, Alemanha e Reino Unido consideram restabelecer sanções contra o Irã

ONGs alertam para 'risco de influência chinesa' na compra do jornal britânico The Telegraph

'Núcleo crucial' da tentativa de golpe deve apresentar alegações finais

Defesa Civil de SP alerta para situação de riscos à saúde por baixa umidade do ar

Cecafé: Brasil exporta 2,733 milhões de sacas de café em julho (-27,6% em 1 ano)