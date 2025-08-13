Topo

Fluxo líquido para ativos de países emergentes acelera para US$ 55,5 bi em julho, diz IIF

13/08/2025 12h29

Ativos de países emergentes registraram entrada líquida de US$ 55,5 bilhões em investimentos estrangeiros em julho, segundo cálculo do Instituto de Finanças Internacionais (IIF, na sigla em inglês). O resultado mostrou significativa aceleração em relação a junho, quando a entrada líquida somou US$ 42,8 bilhões.

"A combinação de fundamentos macroeconômicos resilientes nos mercados emergentes, rendimentos reais ainda elevados e um cenário relativamente benigno de taxas globais prolongou o que descrevemos como um momento de "Cachinhos Dourados" para os ativos de mercados emergentes", diz o IIF, em nota divulgada nesta quarta-feira, 13.

Ao longo de julho, os títulos de dívida de economias emergentes apresentaram entrada líquida de US$ 39,2 bilhões, enquanto as ações atraíram US$ 16,3 bilhões.

Apenas a China foi responsável por US$ 30,8 bilhões da entrada para títulos de dívida, no mês passado, e por US$ 6,3 bilhões do total para ações, detalhou o IIF.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

