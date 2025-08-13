Fluxo cambial total em 2025 até 8 de agosto é negativo em US$ 14,528 bi, mostra BC

O fluxo cambial ficou negativo em US$ 14,528 bilhões em 2025 até o dia 8 deste mês, segundo dados preliminares divulgados pelo Banco Central nesta quarta-feira, 13.

O canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 48,078 bilhões. Já o fluxo comercial seguiu em terreno positivo, somando no ano até o dia 8, US$ 33,550 bilhões.

O segmento financeiro teve compras de US$ 339,394 bilhões e vendas de US$ 387,472 bilhões no período. Esse canal inclui investimentos diretos e em carteira, remessas de lucro, pagamento de juros e outras operações.

O canal comercial teve importações de US$ 141,441 bilhões e exportações de US$ 174,961 bilhões. Nas exportações, estão inclusos US$ 20,348 bilhões em adiantamento de contrato de câmbio (ACC), US$ 43,667 bilhões em pagamento antecipado (PA) e US$ 110,947 bilhões em outras operações.

Mensal

Segundo os dados preliminares do BC, o Brasil registrou fluxo cambial positivo de US$ 118 milhões, no acumulado do mês até o dia 8 de agosto. Em julho, houve saída líquida de US$ 301 milhões, ainda de acordo com dados também preliminares.

O canal financeiro registrou entrada líquida de US$ 986 milhões. Isso é o resultado de compras no valor de US$ 12,395 bilhões e vendas no total de US$ 11,410 bilhões.

No comércio exterior, o saldo do mês foi negativo em US$ 868 milhões, com importações de US$ 5,790 bilhões e exportações de US$ 4,922 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 771 milhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio, US$ 1,181 bilhão em Pagamento Antecipado e US$ 2,970 bilhões em outras entradas.

Semanal

De acordo com os dados preliminares do BC, o Brasil registrou fluxo cambial negativo de US$ 304 milhões na semana passada. Entre os dias 4 e 8 de agosto, o canal financeiro apresentou entradas líquidas de US$ 702 milhões. O valor é o resultado de compras de US$ 9,942 bilhões e vendas no total de US$ 9,240 bilhões.

No comércio exterior, o saldo da semana passada foi negativo em US$ 1,007 bilhão, com importações de US$ 4,954 bilhões e exportações de US$ 3,947 bilhões.

Nas exportações, estão incluídos US$ 540 milhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio, US$ 1,016 bilhão em Pagamento Antecipado e US$ 2,391 bilhões em outras entradas.