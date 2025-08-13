Topo

Flamengo vence Inter (1-0) na ida das oitavas da Libertadores

13/08/2025 23h28

Com um gol do ídolo de longa data Bruno Henrique, o Flamengo venceu o Internacional de Porto Alegre por 1 a 0 nesta quarta-feira (13), no Rio de Janeiro, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. 

O jogo foi marcado pela estreia no torneio de reforços do time carioca, como Jorginho, Emerson Royal e Samuel Lino. 

O atacante de 34 anos, que teve papel fundamental nos títulos do Flamengo na Copa Libertadores de 2019 e 2022, marcou de cabeça aos 28 minutos, após uma cobrança de escanteio de Luiz Araújo, no Maracanã, diante de mais de 68 mil espectadores, entre eles o técnico da seleção brasileira Carlo Ancelotti. 

A partida de volta será na quarta-feira da próxima semana, no Estádio Beira-Rio em Porto Alegre. 

Quem avançar vai enfrentar o vencedor da partida entre Estudiantes de La Plata e Cerro Porteño nas quartas de final. O clube argentino saiu na frente mais cedo com uma vitória por 1 a 0 em sua visita a La Nueva Olla, em Assunção.

Escalações:

Flamengo: Agustín Rossi - Emerson Royal (Guillermo Varela, 46'), Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro - Jorginho, Allan (Evertton Araújo, 83') - Luiz Araújo, Gonzalo Plata (Jorge Carrascal, 72'), Samuel Lino (Everton, 72') - Bruno Henrique (Pedro, 83'). Técnico: Filipe Luís.

Internacional: Sergio Rochet - Braian Aguirre, Vitão, Juninho, Alexandro Bernabei - Alan Rodríguez (Gustavo Prado, 87'), Thiago Maia (Bruno Henrique, 87') - Bruno Tabata (Richard, 78'), Alan Patrick, Wesley (Vintinho, 72') - Ricardo Mathias (Rafael Santos Borré, 78'). Técnico: Roger Machado.

Árbitro: Darío Herrera (ARG).

