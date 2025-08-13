Topo

Notícias

Fla vence e abre vantagem sobre Inter nas oitavas da Libertadores

13/08/2025 23h53

? CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) August 14, 2025

Assim, o gol acabou saindo em uma jogada de bola parada. Aos 27 minutos do primeiro tempo, Luiz Araújo levantou a bola em cobrança de escanteio e Bruno Henrique, com muita liberdade, cabeceou para marcar o gol da vitória.

Após o intervalo o técnico Roger Machado conseguiu organizar melhor o Internacional, adiantando as linhas e aproximando os jogadores de frente, e chegou a criar mais perigo. Porém, o time da Gávea mostrou maturidade para administrar as ações ofensivas do adversário e segurar a vantagem para a partida de volta.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Amazônia tem maior taxa de violência sexual contra crianças e adolescentes

Alcaraz atropela Nardi e avança às quartas de final de Cincinnati

Fla vence e abre vantagem sobre Inter nas oitavas da Libertadores

Bolsonaro pede absolvição em alegações finais no processo por tentativa de golpe

Palmeiras visita Universitario em Lima pela ida das oitavas da Libertadores

Taylor Fritz é eliminado por Terence Atmane no Masters 1000 de Cincinnati

Sabalenka vence Bouzas e vai às quartas de final do WTA 1000 de Cincinnati

Bitcoin bate novo recorde e supera os US$ 124 mil

Flamengo vence Inter (1-0) na ida das oitavas da Libertadores

Congressista sofre ataque a tiros no sul da Colômbia

Ex-ministro diz que atuou para Bolsonaro não assinar 'doideira' de radicais