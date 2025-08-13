Topo

Notícias

Fla e Inter iniciam disputa por vaga nas quartas da Libertadores

13/08/2025 07h30

? Sport Club Internacional (@SCInternacional) August 12, 2025

"Com o tempo, desenvolvemos uma carcaça. É claro que não é agradável ser alvo de críticas, mas me adaptei a essa situação. Não me acostumarei, pois sinto as cobranças. Mas me adaptei e consigo gerenciar melhor esses momentos. Se a torcida cobra, é porque espera uma resposta".

Diante do Flamengo, o Colorado deve iniciar com a seguinte formação: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Tabata e Alan Patrick; Wesley e Ricardo Mathias.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Flamengo e Internacional com a narração de André Luiz Mendes, comentários de Rodrigo Ricardo e reportagem de Bruno Mendes. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui:

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

FriGol registra lucro líquido de R$ 86,6 milhões no segundo trimestre

Exilados de Bukele diante de um retorno cada vez mais distante

Eleição acirrada testará popularidade de Milei na Argentina

Justiça decreta prisão preventiva de empresário suspeito de matar gari

Adolescente de 15 anos é apreendida por tentar envenenar mãe com pão

França resgata quase 300 migrantes no mar em dois dias

Passagem do tufão Podul deixa dezenas de feridos e pelo menos uma pessoa desaparecida em Taiwan

Chefe do Tesouro dos EUA diz que Trump pode usar sanções em reunião com Putin

Empresas reagem às tarifas de Trump no coração industrial da China

Exército israelense aprova plano para nova ofensiva em Gaza

Bombeiro voluntário morre na Espanha em meio a incêndios florestais